Polacy wybierają Prezydenta RP. Wyraźna różnica pomiędzy drugą a pierwszą turą [AKTUALIZOWANY]

Od 7:00 do 21:00 trwa głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Polacy w kraju i na całym świecie wybierają spośród dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. 1 czerwca o 21:00 poznamy wyniki badania exit poll. Jak wcześniej informowała Państwowa Komisja Wyborcza, oficjalne wyniki – o ile nie dojdzie do komplikacji – poznamy w poniedziałek, 2 czerwca rano.

Do godziny 17:00 frekwencja wyborcza wyniosła 54,91 proc. – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. W I turze wyborów prezydenckich wynosiła 50,7 proc. Jak przekazał przewodniczący Sylwester Marciniak, w 112 zagranicznych obwodach głosowanie zakończyło się bez żadnych incydentów od czasu ostatniego komunikatu. Najwięcej osób poszło do urn w województwie mazowieckim (58,51 proc.), następnie w małopolskim (57,23 proc.) i łódzkim (56,1 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano w województwie opolskim – 48,05 proc., niewiele lepiej było w warmińsko-mazurskim (50,77 proc.) oraz lubuskim (51,83 proc.). Wśród miast największą aktywnością wyborczą wykazali się mieszkańcy Warszawy – tam zagłosowało 61,45 proc. wyborców. Tuż za nią uplasował się Poznań (59,41 proc.) i Toruń (59,27 proc.). Najniższą frekwencję spośród miast odnotowano w Gdańsku – 54,63 proc., a także w Gorzowie Wielkopolskim (54,9 proc.) i Białymstoku (55,64 proc.). Rekordową frekwencję w skali kraju zanotowano w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie), gdzie głos oddało aż 81,75 proc. uprawnionych. Najmniejszy udział w głosowaniu był w gminie Walce (woj. opolskie) – tylko 36,4 proc.

– O 12:00 w I turze frekwencja wynosiła 20,28 proc., w II turze frekwencja wynosi 24,83 proc. - poinformowała o 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza. Jak wynika ze szczegółowych danych PKW, do 12:00 zagłosowało 25,54 proc. mieszkańców miast oraz 23,79 proc. mieszkańców wsi. Największą odnotowaną w gminie Krynica Morska (55,12 proc.), a najmniejszą w gminie Platerówka (13,64 proc.). Jak przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wybory rozpoczęły się punktualnie we wszystkich obwodowych komisjach poza granicami kraju. Głosowanie zakończyło się już w państwach Ameryki Północnej, Południowej oraz Nowej Zelandii. Biorąc pod uwagę wyniki krajowe, największy wzrost frekwencji w porównaniu z pierwszą turą odnotowano w województwie zachodniopomorskim (5,81 proc.), śląskim (5,23 proc.) oraz łódzkim (5,14 proc.). Najmniejszy przyrost obserwowany jest na Podkarpaciu (3,16 proc.), Podlasiu (3,65 proc.), a także Warmii i Mazurach (3,78 proc.).

Polacy z zagranicy z rekordową liczbą głosów

Polonia po raz pierwszy w historii wykaże się tak dużą aktywnością wyborczą. Na zbliżające się wybory prezydenckie za granicą zarejestrowało się ponad 695 tys. obywateli polskich. To absolutny rekord, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Liczba niemal dwukrotnie przekracza dane z poprzednich głosowań.



Norwegia okazała się jednym z krajów, gdzie odnotowano znaczący przyrost zarejestrowanych wyborców. Jak podała Ambasada RP w Oslo, liczba Polaków zgłoszonych do głosowania wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzednich wyborów prezydenckich. Ten wynik plasuje norweską Polonię w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych na świecie.



We wtorek, 27 maja wieczorem, liczby sięgały 31,5 tys. osób. To 50-proc. wzrost w porównaniu z pierwszą turą. Liczby wskazują, że kraj fiordów dołączył do najaktywniejszych skupisk Polaków za granicą. W czołowej piątce wyprzedza ich Polonia brytyjska, niemiecka, amerykańska oraz holenderska.