  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Wojna gangów w Norwegii

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
47
  Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.vg.no/nyheter/i/Gy4jqB/granatangrep-kobles-til-kidnappingssak
https://www.nrk.no/norge/tidligere-riksadvokat-tror-ikke-vi-vil-fa-_svenske-tilstander_-1.17584274
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/oslo-hand-grenade-attack-near-israeli-embassy-norway-police-probe-13-year-old-paid-3000-following-mystery-drones/articleshow/124081300.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr#google_vignette
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/over-500-dronehendelser-ved-norske-flyplasser-i-fjor/artikkel/978841/
https://www.nrk.no/norge/rekordmange-elbilmodeller-i-norge-1.17572714
https://www.nrk.no/sorlandet/tilsynsrapport_-ulovlig-bruk-av-tvang-ved-gynekologisk-avdeling-1.17581978
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/reiste-til-norge-risikerer-flere-tiar-i-fengsel/18098226/
https://www.nrk.no/sorlandet/sorlending-domt-for-voldtekt-av-eget-barnebarn-1.17577513
https://people.com/crown-prince-haakon-norway-deleted-princess-martha-louise-netflix-documentary-rebel-royals-11816443?utm_source=chatgpt.com

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Dodano: 25-09-2025 16:52 (1 głos) 5.0

