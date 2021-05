W Norwegii stworzyłam rodzinę 1/2

Moim gościem jest Karolina, która od prawie 10 lat mieszka w Oslo. Do Norwegii przyjechała sama, ale to tutaj stworzyła szczęśliwa rodzinę. Zaczynała od sprzątania, jednak pracowała tak tylko przez chwilę. Czy chce wracać do Polski , za czym najbardziej tęskni?Cześć pierwsza naszej rozmowy.Wszystko w programie.SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/#norwegia #praca #rodzina