У публічній бібліотеці Бергена є як литовські, так і двомовні книжки. Архівне фото читальної зали.

У публічній бібліотеці Бергена є як литовські, так і двомовні книжки. Архівне фото читальної зали. Danoz73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 NO

Якщо у місцевій бібліотеці ви не знаходите литовських книг, попросіть бібліотекаря замовити одну для вашої дитини. У багатомовному фонді Національної бібліотеки Норвегії є книжки з малюнками, казки й комікси литовською мовою. Ви зможете забрати книжку у своїй бібліотеці.

У бібліотеці найпростіше почати з того, що дитина читає вдома. Одна дитина хоче слухати казку перед сном. Інша охоче читає сама, якщо на сторінці багато малюнків і мало тексту. Обом може бути однакова кількість років, але їм підійдуть різні книжки.

Що сказати біля бібліотечної стійки Якщо ви знаєте назву, покажіть обкладинку книжки на телефоні або запишіть ім’я та прізвище автора. Якщо ви ще не обрали конкретну книжку, достатньо сказати вік дитини, що їй подобається і що ви читатимете литовською. Це речення можна показати бібліотекарю.

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Так норвезькою ви попросите допомогти замовити литовську книжку з малюнками для шестирічної дитини. Бібліотекар може шукати конкретне видання, а місцева бібліотека також може замовити набір із кількох книжок у «Det flerspråklige bibliotek». Набір замовляє сама бібліотека. Читач може почати з однієї книжки.

Як вибрати книжку вдома У литовському розділі багатомовної бібліотеки дитячі книжки розподілено за видами. Якщо дитина обирає сама, відкрийте дві цікаві для неї полиці й дозвольте вибрати обкладинку.

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Маючи національний читацький квиток (nasjonalt lånekort), ви також можете самостійно замовити конкретне видання через «Biblioteksøk». Виберіть бібліотеку, у якій хочете його забрати. Якщо ви загубилися в каталозі, віднесіть назву книжки до свого відділення. Як замовити видання через місцеву бібліотеку

Фото обрізано. Під час вибору книжки бібліотекареві стануть у пригоді вік та інтереси дитини. Ілюстративне фото. Pexels Фото обрізано. Під час вибору книжки бібліотекареві стануть у пригоді вік та інтереси дитини. Ілюстративне фото. Tima Miroshnichenko

Якщо вдома ви читаєте двома мовами Публічна бібліотека Бергена окремо зазначає видання литовською та норвезькою мовами. Таке видання стане в пригоді, якщо ту саму історію дитині читають двоє членів родини різними мовами. Перш ніж обіцяти книжку на конкретний вечір, запитайте у своїй бібліотеці, коли її можна буде забрати.