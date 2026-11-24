En la Biblioteca Pública de Bergen hay libros tanto en lituano como bilingües. Foto de archivo de la sala de lectura.

En la Biblioteca Pública de Bergen hay libros tanto en lituano como bilingües. Foto de archivo de la sala de lectura. Danoz73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 NO

Si no encuentra libros en lituano en su biblioteca local, pida al bibliotecario que encargue uno para su hijo. El fondo multilingüe de la Biblioteca Nacional de Noruega incluye álbumes ilustrados, cuentos y cómics en lituano. Podrá recoger el libro en su biblioteca.

En la biblioteca, lo más fácil es empezar por lo que el niño lee en casa. Uno quiere escuchar un cuento antes de dormir. Otro lee encantado por sí mismo si hay muchos dibujos y poco texto en la página. Ambos pueden tener la misma edad, pero necesitarán libros distintos.

Qué decir en el mostrador de la biblioteca Si conoce el título, muestre la portada del libro en el teléfono o anote el nombre y apellido del autor. Si aún no ha elegido un libro concreto, basta con decir la edad del niño, qué le gusta y que leerán en lituano. Puede mostrar esta frase al bibliotecario.

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Así pedirá en noruego ayuda para encargar un álbum ilustrado en lituano para un niño de seis años. El bibliotecario puede buscar una edición concreta y la biblioteca local también puede pedir un lote de varios libros a «Det flerspråklige bibliotek». Es la propia biblioteca la que encarga el lote. El lector puede empezar con un solo libro.

Cómo elegir un libro en casa En la sección lituana de la biblioteca multilingüe, los libros infantiles están clasificados por tipo. Si el niño elige por sí mismo, abra dos categorías que le interesen y déjele escoger una portada.

Qué busca Dónde hacer clic en el catálogo Libros con ilustraciones Bildebøker Cuentos que leerá en voz alta Eventyr Un cómic para un niño que ya lee por sí mismo Tegneserier

Con un carné nacional de biblioteca (nasjonalt lånekort), también puede pedir usted mismo una edición concreta a través de «Biblioteksøk». Elija la biblioteca donde desea recogerla. Si se pierde en el catálogo, lleve el título del libro a su biblioteca local. Cómo pedir una publicación a través de la biblioteca local

Foto recortada. Al elegir un libro, al bibliotecario le serán útiles la edad y los intereses del niño. Foto ilustrativa. Pexels Foto recortada. Al elegir un libro, al bibliotecario le serán útiles la edad y los intereses del niño. Foto ilustrativa. Tima Miroshnichenko

Si leen en dos idiomas en casa La Biblioteca Pública de Bergen indica por separado las publicaciones en lituano y noruego. Esta edición será útil si dos miembros de la familia leen la misma historia con el niño en idiomas distintos. Antes de prometer un libro para una noche concreta, pregunte en su biblioteca cuándo podrá recogerlo.