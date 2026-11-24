La Biblioteca Publică din Bergen există atât cărți în lituaniană, cât și cărți bilingve. Fotografie de arhivă a sălii de lectură.

La Biblioteca Publică din Bergen există atât cărți în lituaniană, cât și cărți bilingve. Fotografie de arhivă a sălii de lectură. Danoz73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 NO

Dacă nu găsiți cărți în lituaniană la biblioteca locală, rugați bibliotecarul să comande una pentru copilul dumneavoastră. Fondul multilingv al Bibliotecii Naționale a Norvegiei include cărți ilustrate, povești și benzi desenate în lituaniană. Veți putea ridica cartea de la biblioteca dumneavoastră.

La bibliotecă, cel mai ușor este să porniți de la ceea ce citește copilul acasă. Un copil vrea să asculte o poveste înainte de culcare. Altul citește cu plăcere singur, dacă pagina are multe desene și puțin text. Pot avea aceeași vârstă, însă li se vor potrivi cărți diferite.

Ce să spuneți la ghișeul bibliotecii Dacă știți titlul, arătați pe telefon coperta cărții sau notați numele și prenumele autorului. Dacă nu ați ales încă o carte anume, este suficient să spuneți vârsta copilului, ce îi place și că veți citi în lituaniană. Puteți arăta această propoziție bibliotecarului.

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Astfel veți cere în norvegiană ajutor pentru a comanda o carte ilustrată în lituaniană pentru un copil de șase ani. Bibliotecarul poate căuta o publicație anume, iar biblioteca locală poate comanda și un set de cărți de la „Det flerspråklige bibliotek”. Setul este comandat de bibliotecă. Cititorul poate începe cu o singură carte.

Cum să alegeți o carte acasă În secțiunea lituaniană a bibliotecii multilingve, cărțile pentru copii sunt împărțite pe categorii. Dacă cel mic alege singur, deschideți două rafturi care îl interesează și lăsați-l să aleagă coperta.

Ce căutați Unde să faceți clic în catalog Cărți cu ilustrații Bildebøker Povești pe care le veți citi cu voce tare Eventyr O bandă desenată pentru un copil care citește deja singur Tegneserier

Dacă aveți un permis național de bibliotecă (nasjonalt lånekort), puteți comanda chiar dumneavoastră o publicație anume prin „Biblioteksøk”. Alegeți biblioteca de la care doriți să o ridicați. Dacă vă pierdeți în catalog, duceți titlul cărții la filiala dumneavoastră. Cum să comandați o publicație prin biblioteca locală

Fotografie decupată. Vârsta și interesele copilului îi vor fi utile bibliotecarului la alegerea unei cărți. Fotografie ilustrativă. Pexels Fotografie decupată. Vârsta și interesele copilului îi vor fi utile bibliotecarului la alegerea unei cărți. Fotografie ilustrativă. Tima Miroshnichenko

Dacă citiți acasă în două limbi Biblioteca Publică din Bergen indică separat publicațiile în lituaniană și norvegiană. O astfel de publicație este utilă dacă aceeași poveste este citită copilului de doi membri ai familiei, în limbi diferite. Înainte de a promite cartea pentru o anumită seară, întrebați la biblioteca dumneavoastră când va putea fi ridicată.