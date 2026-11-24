Hvis du ikke finner litauiske bøker på ditt lokale bibliotek, kan du be bibliotekaren bestille en bok til barnet ditt. Nasjonalbibliotekets flerspråklige samling har både bildebøker, eventyr og tegneserier på litauisk. Du kan hente boken på ditt bibliotek.

På biblioteket er det lettest å starte med det barnet leser hjemme. Ett barn vil høre et eventyr før leggetid. Et annet leser gjerne selv dersom siden har mange bilder og lite tekst. De kan være like gamle, men ulike bøker passer for dem.

Hva du kan si ved bibliotekskranken Hvis du kjenner tittelen, kan du vise bokomslaget på telefonen eller skrive ned forfatterens for- og etternavn. Hvis du ennå ikke har valgt en bestemt bok, holder det å si hvor gammelt barnet er, hva det liker, og at dere skal lese på litauisk. Du kan vise denne setningen til bibliotekaren.

Kan dere hjelpe meg å bestille en bildebok på litauisk til en seksåring?

Slik ber du på norsk om hjelp til å bestille en litauisk bildebok til en seksåring. Bibliotekaren kan lete etter en bestemt utgivelse, og det lokale biblioteket kan også bestille en pakke med flere bøker fra «Det flerspråklige bibliotek». Det er biblioteket selv som bestiller pakken. Låneren kan begynne med én bok.

Slik velger du en bok hjemme I den litauiske delen av Det flerspråklige bibliotek er barnebøkene delt inn etter type. Hvis barnet velger selv, kan du åpne to hyller som virker interessante, og la barnet velge et omslag.

Hva du leter etter Hva du skal klikke på i katalogen Bøker med illustrasjoner Bildebøker Eventyr dere skal lese høyt Eventyr En tegneserie til et barn som allerede leser selv Tegneserier

Med et nasjonalt lånekort (nasjonalt lånekort) kan du også bestille en bestemt utgivelse selv via «Biblioteksøk». Velg biblioteket der du vil hente den. Hvis du går deg vill i katalogen, kan du ta med boktittelen til din lokale avdeling. Slik bestiller du en utgivelse via ditt lokale bibliotek

Bildet er beskåret. Når du velger bok, vil barnets alder og interesser være nyttige for bibliotekaren. Illustrasjonsfoto. Pexels Bildet er beskåret. Når du velger bok, vil barnets alder og interesser være nyttige for bibliotekaren. Illustrasjonsfoto. Tima Miroshnichenko

Hvis dere leser på to språk hjemme Bergen offentlige bibliotek oppgir særskilt utgivelser på litauisk og norsk. En slik utgivelse er nyttig hvis to familiemedlemmer leser den samme historien med barnet på ulike språk. Før du lover en bok til en bestemt kveld, bør du spørre biblioteket når den kan hentes.