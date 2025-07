Zbadali główne kierunki urlopowe Norwegów. Miejsce Polski zaskakuje

Polska staje się jednym z najszybciej zyskujących na popularności wakacyjnych kierunków wśród Norwegów. Choć Grecja, Hiszpania i Turcja nadal dominują na rynku wycieczek pakietowych, to właśnie Polska zaskakuje branżę turystyczną dynamicznym wzrostem zainteresowania.

Według danych zebranych przez TV 2 na podstawie statystyk portalu FINN reise, udział Polski w wyszukiwaniach ofert wakacyjnych wzrósł niemal czterokrotnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tendencja ta widoczna jest również w rezerwacjach lotów – liczba wyszukiwań połączeń do Polski wzrosła o 214 proc.



Według ekspertki Anette Syversen z FINN reise, wzrost zainteresowania Polską wynika głównie z czynników ekonomicznych. Norwegowie coraz częściej poszukują korzystniejszych cenowo alternatyw do tradycyjnych kierunków. Polska, wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej, spełnia te oczekiwania, oferując niższe koszty pobytu oraz łatwy dostęp do popularnych miast, takich jak Gdańsk.



Portal podaje, że 5,4 proc. wszystkich kliknięć w oferty pakietowe dotyczyło właśnie Polski. Więcej niż w przypadku Włoch, Cypru czy Francji, czytamy w artykule TV2.