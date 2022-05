„Za tętniące życiem centrum”. To najbardziej atrakcyjne miasto w Norwegii

Tegoroczną nagrodę dla „najbardziej atrakcyjnego miasta w Norwegii” otrzymuje Sandnes. Miasto leżące w okręgu Rogaland doceniono za wieloletnią pracę nad rozwojem przestrzeni miejskiej, inicjatywy kulturalne, a także zagospodarowanie opuszczonych terenów portowych.

Włodarze Sandnes, jak podkreśla jury, wykonali ogromną pracę, by przywrócić tętniące życiem i atrakcyjne dla mieszkańców centrum. Tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu “Sandnes weszło w epokę naftową z dużym wzrostem liczby ludności na przestrzeni wielu lat, a osadnictwo w gminie, oparte na dojazdach samochodami, doprowadziło do niekontrolowanego rozrostu miasta, podczas gdy rozwój centrum uległ stagnacji”. Podjęto więc wysiłek, by walczyć z eksurbanizacją, inaczej „rozlewaniem się miasta” na tereny przyległe (z ang. urban sprawl). To problem wielu współczesnych miast wynikający z rosnącego zaludnienia. Obszary miejskie poszerzają się o przedmieścia, gdzie ludzie migrują, by się osiedlić. Prowadzi to m.in. do pustoszenia zabudowy śródmieścia i depopulacji centrum.