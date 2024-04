Wszędzie dobrze, ale nad fiordami najlepiej? Turyści szturmują norweską bazę noclegową

Powoli zbliża się lato. Niektórzy już się na nie szykują, rezerwując miejsca w hotelach. Ci, którzy planują spędzić urlop w największych miastach Norwegii, powinni się pospieszyć, by nikt upatrzonych miejscówek nie sprzątnął im sprzed nosa. Zainteresowanie bazą noclegową największych norweskich miast zalicza w tym sezonie solidny wzrost.

Kurs ku Norwegii a kurs korony

W dużej mierze wszystko to to dzieło korony norweskiej, a konkretnie jej słabego kursu. Wartość korony obniżyła się ostatnio zarówno względem dolara amerykańskiego, jak i euro. To czyni wyjazdy zagraniczne Norwegów trochę droższymi, a zarazem dla turystów spoza Norwegii kraj fiordów staje się nieco tańszy. Niektórzy Norwegowie zostaną więc w kraju, a turystów z zagranicy (na przykład z USA lub Europy Zachodniej) przyjedzie do Norwegii więcej.