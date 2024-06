Wśród norweskich fiordów pojawi się nowy wycieczkowiec. Przewiezie prawie 3000 pasażerów

Biuro podróży TUI odebrało swój siódmy statek we flocie Mein Schiff ze stoczni Meyer Turku w Finlandii i zaraz po chrzcie 22 czerwca jednostka wyrusza w rejs po norweskich fiordach i do Svalbardu. Mogący przewieźć 2894 pasażerów prom w ciągu tego lata stanie się prawdopodobnie stałym elementem norweskiego wybrzeża.

Największy współczesny statek Wikingów wraca do Norwegii

Pierwszy sezon statku o wyporności 111 500 ton obejmuje serię trwających od 8 do 17 nocy rejsów do różnych części Europy Północnej, w tym do Skandynawii, Svalbardu, Islandii, Morza Bałtyckiego i Wysp Brytyjskich. W październiku statek ma zostać przeniesiony na Wyspy Kanaryjskie na sezon zimowy, wypływając z Teneryfy i Las Palmas.