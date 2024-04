Norweski ambasador nawołuje do łamania prawa? Chce „złomowania” statków w Bangladeszu

Na zdjęciu: złomowanie statku na jednej z plaż Azji Południowej. Fot. materiały prasowe The Shipbreaking Platform

Organizacja proekologiczna Bellona oraz szereg norweskich przedsiębiorstw sprzeciwiły się słowom Espena Rikter-Svendsena. Twierdzą, że ambasador kraju fiordów w Bangladeszu nawołuje do nielegalnego złomowania statków.

– W piśmie do ministra spraw zagranicznych Espena Bartha Eide'a oraz ministra klimatu i środowiska Andersa Bjellanda Eriksena wskazaliśmy, że ambasador Norwegii w Bangladeszu Espen Rikter-Svendsen poprzez swoje wypowiedzi w międzynarodowych mediach nawołuje do łamania norweskiego i europejskiego ustawodawstwa – informuje Bellona. Fundacja zwraca uwagę, że słowa Rikter-Svendsena mogą być odebrane jako zachęta do złomowania statków w Bangladeszu.



Słowa ambasadora krytycznie oceniają także przedstawiciele norweskiej branży odpadów i recyklingu. Twierdzą, że promowany przez niego pomysł uniemożliwią wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontrowersyjny recykling statków Jak zwracają uwagę przedstawiciele Bellony, w Norwegii oraz UE/EOG obowiązują szczegółowe przepisy warunkujące możliwości złomowania statków oraz poddawania ich recyklingowi. Pojazdy mają być wysyłane tylko do stoczni zatwierdzonych przez państwa Unii Europejskiej. – Żadna ze stoczni w Bangladeszu nie posiada uprawnień do recyklingu statków pływających pod banderami europejskimi lub statków przebywających na obszarze UE/EOG. [...] Prawo norweskie i międzynarodowe zabrania również wysyłania odpadów niebezpiecznych do Bangladeszu – skomentował Ingvild Jenssen z Shipbreaking Platform. Organizacja przyłączyła się do sprzeciwu Bellony.

Bangladesz nazywany jest państwem, który utrzymuje się ze śmieci zwożonych do kraju z całego świata.Fot. PxHere

Organizacje sprzeciwiające się słowom ambasadora zwracają uwagę, że zachęcanie do wysyłania statków do Bangladeszu to jawny sprzeciw wobec norweskiemu i unijnemy prawu, a także działanie na szkodę norweskiej branży. Jak przyznają przedstawiciele Bellony, tylko w Norwegii znajduje się osiem stoczni, które mają możliwość złomowania statków i poddawania ich dalszemu recyklingowi.



Źródła: Bellona, MojaNorwegia.pl