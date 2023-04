Większość lodowców w Norwegii stopnieje do 2100 roku

Autor rozmawia z profesor Regine Hock z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Oslo. Hock wraz z innymi naukowcami z całego świata dokonali nowych obliczeń, które pozwalają czarno na białym stwierdzić, ile dokładnie lodowców zniknie. Badacze wzięli pod uwagę w sumie 200 000 lodowców, również te pokryte skałami lub piaskiem (mają nad sobą formę izolacji, więc topnieją w innym tempie). Wyniki analizy, opublikowane w branżowym piśmie Science , pokazują, że jeśli uda się zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza (w porównaniu z poziomem sprzed epoki industrialnej), połowa lodowców stopnieje. Gdy jednak średnia globalna temperatura przekroczy już 2,7 stopni Celsjusza, stopnieje prawie 90 proc. lodowców. - Szacujemy, że nawet bez dalszego globalnego ocieplenia Skandynawia straci co najmniej 60-80 proc. swoich lodowców. W przypadku bardziej realistycznych scenariuszy, takich jak globalne ocieplenie wyższe o 2,7 stopnia do 2100 r., mowa już o ok. 90 procent lodu i lodowców - kreśli czarny scenariusz naukowczyni. Dodaje, że przetrwają jedynie największe lodowce, ale i one znacznie się cofną.