Turyści mogą zacierać ręce: powstaną nowe obiekty na norweskich trasach widokowych

Obecnie podróżni mogą korzystać z zaaranżowanych punktów widokowych i miejsc odpoczynku wzdłuż 18 norweskich Narodowych Tras Turystycznych. Haugen/ Zohar Arkitekter/ materiały prasowe

Norwegia słynie nie tylko z malowniczych krajobrazów, lecz także z udogodnień dla turystów, które ułatwiają zwiedzanie i podziwianie fiordów, gór czy wodospadów. W 2023 roku udostępnionych zostanie sześć kolejnych obiektów, w których podczas wędrówek będzie można złapać oddech, czy napić się kawy.

Obecnie wzdłuż 18 norweskich Narodowych Tras Turystycznych podróżni mogą korzystać z zaaranżowanych punktów widokowych i miejsc odpoczynku, które są nie tylko dostosowane do ich potrzeb, ale i innowacyjne pod względem architektonicznym.

Dobra wiadomość dla tych, którzy latem wybierają się do kraju fiordów i chcieliby odkryć, co ma do zaoferowania norweska przyroda: już na przełomie maja i czerwca tego roku do miejsc wypoczynkowych na szlakach dołączy pięć kolejnych, zaś szósty jesienią. Oto one.

Kamienne molo na północnym jeziorze Wśród rolniczego krajobrazu gminy Sømna (Nordland), nad jeziorem Sundshopen, Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad buduje strefę odpoczynku z kamiennym molo. Będzie miało 65 metrów długości i zostanie zbudowane tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi, z wypełnionych kamieniami skrzyniami z poziomych bali i kamiennymi płytami jako pokryciem.

Sundshopen, HelgelandskystenRever & Drage Arkitekter/materiały prasowe

Nowoczesny budynek usługowy, duży parking i ścieżka prowadząca do miejsca odpoczynku przy plaży dopełnią całości Sundshopen jako nowej atrakcji turystycznej.

Przystanek na górskiej serpentynie Zatoczka parkingowa wzdłuż wąskiej i krętej drogi okręgowej 243 zostanie przekształcona w miejsce piknikowe z czterema miejscami parkingowymi i przestrzenią do siedzenia. Strefa odpoczynku Sluppen będzie ograniczona murem z kamienia naturalnego. Z terenu żwirowa ścieżka z kamiennymi schodami poprowadzi w dół do rzeki Erdalselvi, gdzie również znajdują się ławki. Stamtąd zaś można dojść szlakami do kolejnej atrakcji w okolicy Aurlandsfjellet: wodospadu Sluppefossen.

Sluppen, AurlandsfjelletØstengen og Bergo AS/materiały prasowe

Trzeba jednak mieć na uwadze, że 48-kilometrowa górska droga między Aurland i Lærdal jest normalnie otwarta od 1 czerwca do ok. 15 października. Trasa jest również nazywana „drogą śnieżną”, ponieważ przez większość lata rzeczywiście szczyty są ośnieżone.

Z widokiem na wodospad Wzdłuż drogi krajowej nr 13 między Nesflaten i Røldal, gdzie wodospad Flesefossen spływa po zboczu góry, powstanie specjalna betonowa platforma. Będzie ona dźwigać podłużną stalowo-drewnianą konstrukcję, oferując możliwość odpoczynku ze wspaniałym widokiem na wodospad. Nowa toaleta zostanie zintegrowana z obiektem. Projekt obejmuje również miejsca siedzące w terenie oraz parking dla ośmiu samochodów osobowych i dwóch autobusów.

Flesefossen, RyfylkeHaugen/ Zohar Arkitekter/ materiały prasowe

Norweska Trasa Widokowa Ryfylke prowadzi przez malowniczy obszar znany jako Flesåna, gdzie w dolinie Brattlandsdalen znajduje się wodospad. Flesåafossen, bo tak pisze się jego oficjalną nazwę, ma około 160 metrów wysokości i jest zasilany stopionym śniegiem z kilku jezior.

Stąd można podziwiać morze Na niewielkim nasypie nad portem Madland powstanie wydłużony parking z 180-stopniowym widokiem na Morze Północne. Budynek pozostawiony do dyspozycji turystów będzie miał dwie toalety i zostanie pokryty specjalnie zaprojektowanym kamieniem elewacyjnym, który świeci w ciemności jak latarnia. W pobliżu portu będzie znajdowała się także kabina do obserwacji sztormów, która wizualnie będzie nawiązywać do istniejących w okolicy przystani na łodzie.

Madland hamn, JærenHaugen/ Zohar Arkitekter/materiały prasowe

Obiekt będzie położony na krajowej trasie turystycznej Jæren, która ciągnie się wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii. Nadmorska przystań Madland zlokalizowana jest na terenie dawnej gminy Varhaug w okręgu Rogaland.

Relaks po wodnych szaleństwach Plaża Brunstranda na Lofotach ze względu na panujące tam warunki uchodzi za idealne miejsce dla amatorów surfingu i kitesurfingu. Teraz zarówno miłośnikom sportów wodnych, jak i osobom, które zechcą podziwiać uderzające o brzeg fale, obcowanie z żywiołem zostanie ułatwione.

Brunstranda, LofotenJonas Løland/Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur/materiały prasowe

Pochodzący z 1995 roku budynek znajdujący się w okolicy zostanie zastąpiony nowym, z trzema toaletami i pomieszczeniem technicznym. Wnętrze będzie także wyposażone we wspólną umeblowaną przestrzeń, w której będzie można odpocząć z widokiem na ocean.

Brama do Jotunheimen Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na pojawienie się w tym roku finalnej wersji obiektu w Gjende, na drodze Valdresflye. Projekt obejmuje nowy budynek usługowy o powierzchni 350 km2 wykonany z drewna i szkła, z kioskiem/kawiarnią i toaletami. Otaczający teren zewnętrzny jest zagospodarowany w prosty i estetyczny sposób. Wraz z nowym budynkiem Statens vegvesen kończy prace, dzięki którym Reinsvangen/Gjende ma się stać jedną z dziesięciu specjalnych atrakcji wzdłuż 18 krajowych tras turystycznych.

Gjende, ValdresflyeKnut Hjeltnes sivilarkitekter/materiały prasowe

Gjendeosen, znajdujące się wjeździe do Parku Narodowego Jotunheimen, to jeden z głównych punktów na trasie widokowej Valdresflye. Droga wije się i zapewnia panoramiczny widok na góry i rozległe przestrzenie. Duża część trasy przebiega powyżej linii drzew, z najwyższym punktem na wysokości 1389 m n.p.m.

Źródła: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger, NTB