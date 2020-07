Norwegia rajem dla nudystów. 7 popularnych plaż w kraju fiordów, które są wolne od ubrań

Norwegowie słyną z zamiłowania do życia blisko natury. Nic więc dziwnego, że i opalanie się nago jest w kraju fiordów nie tylko powszechnie akceptowane, ale też popularne. Wśród norweskich plaż jest około 20 takich, które oficjalnie uznaje się za te przeznaczone dla nudystów.

Niedaleko Saltfjorden znajduje się plaża dla nudystów Ursetvika. To miejsce oddalone od Bodø mniej więcej godzinę jazdy samochodem. Korzystanie z tej plaży jest bezpłatne, można tam znaleźć także pole namiotowe, ale kąpielisko nie posiada obiektów użyteczności publicznej.

Również w okolicach Molde znajduje się popularne wśród nudystów miejsce. Na plażę w Hjertøya można dopłynąć promem ze śródmieścia w Molde do pobliskiego Muzeum Rybołówstwa, a 150 metrów dalej na południe zaczyna się strefa „Naturiststrand” ze żwirową plażą. Nie ma wprawdzie na niej żadnych udogodnień, ale w okolicach można znaleźć zarówno toalety, jak i kosze na śmieci i restaurację.

Mauren to bezpłatna, kamienista plaża w północnej części Ellingsøyfjorden, która jest częścią publicznego obszaru rekreacyjnego. Można tam znaleźć między innymi dostęp do wody pitnej, kąpielisko, śmietniki i toalety.

W Bergen również nudyści znajdą miejsce dla siebie. Komunikacją miejską można wybrać się do Kollevågen na wyspie Askøy. Piaszczyste kąpielisko jest przeznaczone dla osób dorosłych ze względu na nagłe uskoki dna. Nie ma również dojazdu dla wózków zarówno dziecięcych, jak i inwalidzkich.

Oslo