Synagoga z dworca, wikiński duch i… tramwaje, czyli city break w Trondheim

Spacerując po Trondheim, warto myśleć o historii. stock.adobe.com/licencja standardowa

Czwarte największe miasto w Norwegii, wikińskie korzenie (dawna stolica!), katedra Nidaros – najważniejsza świątynia w dziejach kraju… Że Trondheim zobaczyć warto, wiadomo. Co jeszcze zwiedzić przy ograniczonym czasie wizyty?

Spacerując po Trondheim, warto myśleć o historii. To tu obwołano królem Haralda Pięknowłosego, pierwszego władcę, który zjednoczył norweskie ziemie. To tu w XII wieku wzniesiono katedrę Nidaros, największą świątynię w kraju (wartą zobaczenia w całości, od krypty aż po wieżę, z której warto spojrzeć na miasto). To stąd w 1537 roku uciekł ostatni katolicki biskup w momencie przejścia Norwegii na protestantyzm. To tu odbywają się koronacje norweskich monarchów…

Do kierowania wzroku w przeszłość zachęca w tym mieście sporo obiektów, między innymi charakterystyczny, czerwony most Gamle Bybro prowadzący na starówkę pełną stojących na palach drewnianych domów i magazynów kupieckich, Munkholmen, dziś położona na maleńkiej wysepce atrakcja turystyczna, dawniej forteca, klasztor, więzienie, miejsce kaźni… czy siedemnastowieczna twierdza Kristiansen.

Spacerem po kulturze Miłośnicy muzeów mają dość duży wybór. Można wybrać się na przykład do lokalnej świątyni sztuki, Trondheim Kunstmuseum, Ringve Museum i Rockheim, miejsc poświęconych historii i teraźniejszości muzyki lub do Jødisk musem Trondheim, gdzie zwiedzimy (wciąż spełniającą funkcję religijną) synagogę położoną najbardziej na północ na świecie. Co ciekawe, budynek ten nie od razu działał jako świątynia – powstał jako dworzec. Mieszczące się tam muzeum upamiętnia między innymi los Cissi Klein, Żydówki zabranej do Auschwitz wprost ze szkolnej ławki przez współpracującą z nazistowskim okupantem norweską policję.

Katedra Nidaros to najważniejsza świątynia w dziejach Norwegii.stock.adobe.com/licencja standardowa

Spośród placówek nieco mniej typowych interesujące wydaje się Sporveismuseet, gdzie poznamy historię tramwajów – Trondheim to także najbardziej wysunięty na północ punkt na mapie świata, gdzie do dziś funkcjonuje komunikacja tramwajowa.

A dziś… By poczuć, czym dziś żyje to miasto, warto przejść się w okolice NTNU, jednego z najważniejszych norweskich uniwersytetów. Główny gmach robi wrażenie swą surowością… Trondheim to zdecydowanie miasto studenckie.

Zainteresowanym sportami zimowymi i historią mniej odległą, a nawet taką, której większość z nas mogła być świadkami – w Trondheim urodziła się najważniejsza konkurentka Justyny Kowalczyk, Marit Bjørgen.

Gdy tylko zrobi się cieplej, na pewno warto będzie obejrzeć miasto z perspektywy wody, na przykład kajaka. W mieście popularne są też rowery – działa tu nawet wyciąg rowerowy. Nic tylko ruszać!

Źródła: Visit Trondheim, Forbes