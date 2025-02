Najlepszy rok w historii. Turystyka w Norwegii na fali

Najnowsze dane wskazują na rekordową liczbę noclegów w norweskich obiektach noclegowych w 2024 roku. Porównania z rokiem 2019, ostatnim przeciętnym okresem przed pandemią, ukazują imponujący wzrost zainteresowania Norwegią jako celem turystycznym.

Statystyki Centralnego Biura Statystycznego (SSB) za grudzień 2024 roku pokazują, że liczba noclegów w komercyjnych obiektach osiągnęła 1,9 mln. Oznacza to wzrost o siedem proc. w porównaniu do grudnia 2023 roku i o 17 proc. w stosunku do grudnia 2019 roku.



Od kwietnia 2023 roku liczba noclegów zagranicznych turystów systematycznie rosła, a w grudniu 2024 roku osiągnęła niemal 650 tys. To wzrost o blisko 50 proc. w porównaniu do 2019 roku, co sprawia, że udział zagranicznych gości w grudniu zwiększył się z 27 proc. do 34 proc.