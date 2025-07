Czy to nowa rzeczywistość Norwegii? Kraj fiordów oblężony przez turystów

W maju 2025 roku Norwegia osiągnęła rekordowy poziom noclegów turystycznych, przekraczając 3,3 mln rejestracji w komercyjnych obiektach noclegowych. Ponad milion z nich stanowili goście zagraniczni, co oznacza wzrost o niemal 20 proc. w porównaniu z majem 2024 roku.

W maju 2025 roku w norweskich hotelach, na kempingach, w ośrodkach wypoczynkowych i schroniskach zanotowano około 3,3 mln noclegów – najwięcej w historii dla tego miesiąca. Z tej liczby nieco ponad milion stanowiły noclegi zagranicznych gości, co stanowi wzrost o 18 proc. rok do roku. Norweskie noclegi również wzrosły, choć w mniejszym stopniu – o dwa proc. O znaczeniu tych wyników świadczy fakt, że dotychczas najwyższe zagraniczne statystyki przypadały raczej na czerwiec, lipiec i sierpień.

Rekordowy maj w Norwegii

Udział noclegów gości zagranicznych w maju 2025 sięgnął niemal 32 proc., podczas gdy w maju 2024 roku było to poniżej 29 proc., a w 2022 – prawie 23 proc. Najwięcej noclegów (około 200 tys.) zanotowali goście z Niemiec, na dalszych miejscach znaleźli się Szwedzi (ok. 108 tys.), Brytyjczycy (77 tys.) oraz Holendrzy (56 tys.).



Zauważalny był również wyraźny wzrost gości z Azji – chińscy goście spędzili prawie 21 tys. noclegów (ponad dwukrotny wzrost), natomiast z Indii pochodziło blisko 12 tys. noclegów, co stanowi wzrost o połowę rok do roku.