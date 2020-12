Skrawek Norwegii pod Argentyną i RPA: nieodkryta wyspa Bouveta

Norweskie terytoria na południowym Atlantyku? To nie imperialne marzenia mieszkańców kraju fiordów. Niedaleko Antarktyki, kilometry pod Argentyną i Republiką Południowej Afryki, położona jest wyspa Bouveta. Bouvetøya od 1930 roku należy do Królestwa Norwegii.

Wyspa Bouveta to raj dla introwertyków. Najbliższy zamieszkały ląd znajduje się od niej 2600 km. Tak daleko musimy popłynąć, by dotrzeć do południowoafrykańskiego Przylądka Agulhas. Zdecydowanie bliżej, bo 1700 km, pokonamy do najbliższego lądu, czyli Antarktyki. Ta, podobnie jak Bouvetøya, jest niezamieszkana. Jak wyliczają członkowie polskich wypraw ekspedycyjnych, wyspa gościła mniej osób niż ziemska orbita.