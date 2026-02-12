Strona korzysta z plików cookies

1 NOK

1 NOK

Rekordowy ruch w Norwegii. Samoloty wypełniają się do ostatniego miejsca

Redakcja

12 lutego 2026 09:03

Kopiuj link
Rekordowy ruch w Norwegii. Samoloty wypełniają się do ostatniego miejsca

Coraz więcej zagranicznych turystów przylatuje do Norwegii zimą. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Ponad 2,1 mln pasażerów skorzysta z największych lotnisk w Norwegii podczas dwóch tygodni ferii zimowych. Ruch dodatkowo napędzają trwające igrzyska zimowe.

Ferie zimowe zbiegają się w czasie z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Na lotniskach widać wyraźny wzrost ruchu. Sam port Oslo Gardermoen w najbardziej obleganym dniu obsłuży blisko 90 tys. pasażerów. Wzmożony ruch dotyczy zarówno podróży zagranicznych, jak i krajowych.
Norwegowie planują zimowy wypoczynek. Wybór między górami a słońcem

Największy ruch na czterech lotniskach

W okresie od 9 lutego do 1 marca cztery największe lotniska obsłużą łącznie ponad 2,1 mln podróżnych. Najwięcej przypadnie na Oslo – 1 396 479 osób. Bergen obsłuży 318 574 pasażerów. Stavanger – 193 970. Trondheim – 220 819.

Najbardziej intensywnym dniem w Oslo będzie 22 lutego. Tego dnia zaplanowano 86 638 podróżnych. Wysokie liczby pojawią się także 13 i 15 lutego. Wzmożony ruch oznacza pełne samoloty i większe obciążenie infrastruktury lotniskowej.
Pełne samoloty na trasach krajowych i międzynarodowych.

Pełne samoloty na trasach krajowych i międzynarodowych.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Popularne kierunki i rosnąca turystyka przyjazdowa

Najczęściej wybieranym kierunkiem jest Kopenhaga. Kolejne miejsca zajmują Sztokholm i Londyn. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Amsterdam, Las Palmas i Paryż. Zestawienie zamykają Frankfurt, Monachium, Helsinki oraz Bangkok.

Avinor informuje również o rosnącym zainteresowaniu Norwegią jako kierunkiem zimowym. Do kraju przylatuje coraz więcej zagranicznych turystów. Celem są śnieg, narciarstwo i zorza polarna. Ruch przyjazdowy zmienia strukturę operacji na lotniskach.
To najpopularniejsze imiona w Norwegii. Na liście wielkie powroty
Lotniska przygotowały się na zwiększoną liczbę pasażerów oraz większą ilość bagażu specjalnego, w tym nart i wózków dziecięcych. Podróżni są proszeni o wcześniejsze przybycie na lotnisko, szczególnie w dniach największego natężenia ruchu. W przypadku podróży poza strefę Schengen zalecane jest uwzględnienie dodatkowego czasu na kontrolę paszportową. Avinor przypomina także o obowiązku przewożenia baterii litowych i powerbanków wyłącznie w bagażu podręcznym.
