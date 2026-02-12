Rekordowy ruch w Norwegii. Samoloty wypełniają się do ostatniego miejsca
12 lutego 2026 09:03
Coraz więcej zagranicznych turystów przylatuje do Norwegii zimą. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Największy ruch na czterech lotniskach
Najbardziej intensywnym dniem w Oslo będzie 22 lutego. Tego dnia zaplanowano 86 638 podróżnych. Wysokie liczby pojawią się także 13 i 15 lutego. Wzmożony ruch oznacza pełne samoloty i większe obciążenie infrastruktury lotniskowej.
Popularne kierunki i rosnąca turystyka przyjazdowa
Avinor informuje również o rosnącym zainteresowaniu Norwegią jako kierunkiem zimowym. Do kraju przylatuje coraz więcej zagranicznych turystów. Celem są śnieg, narciarstwo i zorza polarna. Ruch przyjazdowy zmienia strukturę operacji na lotniskach.
