Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Turystyka

Rekord w Norwegii. Takich liczb jeszcze nie było

Emil Bogumił

03 września 2025 10:39

Kopiuj link
9
Rekord w Norwegii. Takich liczb jeszcze nie było

Duży wpływ na rekordowe statystyki miały Oslo i Bergen. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W lipcu 2025 roku w Norwegii zanotowano rekordową liczbę noclegów w obiektach turystycznych. Łącznie odnotowano 7,4 mln noclegów w hotelach, na campingach, w ośrodkach wypoczynkowych i schroniskach młodzieżowych, co stanowi wzrost o dziewięć proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

Ogłoszenia MojaNorwegia

Zarówno liczba noclegów dokonywanych przez Norwegów, jak i turystów zagranicznych wzrosła. Większy udział w dynamice miały noclegi zagranicznych gości. Hotele odnotowały 3,8 mln noclegów, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku. Najwięcej noclegów hotelowych było w dużych miastach — Oslo z 658 tysiącami noclegów i Bergen z 356 tysiącami stanowiły ponad jedną czwartą wszystkich noclegów hotelowych.

W Oslo liczba noclegów zagranicznych turystów wzrosła o 16 proc., a w Bergen aż o 40 proc. W Ullensaker, gdzie znajduje się lotnisko Oslo Gardermoen, odnotowano 133 tys. noclegów, co oznacza wzrost o 19 proc.
Zmiana liczby noclegów w hotelach w największych miastach. Lipiec 2024-2025.

Zmiana liczby noclegów w hotelach w największych miastach. Lipiec 2024-2025.Il. SSB

Rosnąca popularność campingów i ośrodków

Na campingach, w ośrodkach wypoczynkowych oraz schroniskach młodzieżowych także odnotowano wzrost liczby noclegów. W pierwszych z nich zanotowano 2,9 mln noclegów, co jest wzrostem o 9,8 proc., przy czym 156 tys. więcej noclegów było wśród Norwegów, a 103 tys. więcej wśród turystów zagranicznych. Największy wzrost na campingach odnotowano w okręgu Vestfold — o 23 proc., co oznacza 60 tys. więcej noclegów niż w lipcu 2024 roku. Wzrost był także widoczny w regionach Vestland i Agder.
Północna Norwegia na nowo. To tutaj widzą przyszłość kraju fiordów

Wszystko przez zmianę pogody?

Jak przypuszczają badacze Centralnego Biura Statystycznego (SSB), rekordowa liczba noclegów w lipcu 2025 roku w Norwegii związana była z wyjątkowo ciepłą i słoneczną pogodą, która utrzymywała się w całym kraju. Przyciągnęła ona zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych, zwiększając zainteresowanie zarówno hotelami, jak i miejscami na campingach i ośrodkach wypoczynkowych.

Dane pokazują atrakcyjność Norwegii jako destynacji turystycznej w okresie letnim. Pojawia się rosnące znaczenie turystyki zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.
Liczba noclegów zarezerwowanych przez Norwegów (ciemny) i turystów zagranicznych.

Liczba noclegów zarezerwowanych przez Norwegów (ciemny) i turystów zagranicznych.Il. SSB

Rosnące liczby noclegów oddają dynamicznie rozwijający się rynek turystyczny Norwegii i wskazują na rosnące zapotrzebowanie na usługi noclegowe w kluczowych ośrodkach, szczególnie miejskich. Wzrost udziału turystów zagranicznych w ogólnej liczbie noclegów wpływa na zmiany w strukturze i ofercie obiektów noclegowych.
❤️ 1
😂 2
😢 1
😠 0
😮 1
Urlop w Norwegii? Zarezerwuj hotel
Pokaż rodzinie z Polski prawdziwą Norwegię. Porównaj ceny hoteli na Booking.com!
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental Polski adwokat - darmowa pomoc prawna FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski Psychotraumatolog w Oslo Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż Pedzik transport
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy ! Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Oslo, okręg miasta
Roznoszenie ulotek - praca od zaraz! 200NOK/h brutto NIEAKTUALNE
Przejdź do ogłoszenia
Roznoszenie ulotek - praca od zaraz! 200NOK/h brutto NIEAKTUALNE Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (9)
Dodaj komentarz
Joe
2 dni temu
Można tam płacić koronami czeskimi?
6
Odpowiedz
DLAP
2 dni temu
Wszystko przez zmianę pogody? NIE
1
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (9)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.