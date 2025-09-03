Rekord w Norwegii. Takich liczb jeszcze nie było

Duży wpływ na rekordowe statystyki miały Oslo i Bergen. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W lipcu 2025 roku w Norwegii zanotowano rekordową liczbę noclegów w obiektach turystycznych. Łącznie odnotowano 7,4 mln noclegów w hotelach, na campingach, w ośrodkach wypoczynkowych i schroniskach młodzieżowych, co stanowi wzrost o dziewięć proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Zarówno liczba noclegów dokonywanych przez Norwegów, jak i turystów zagranicznych wzrosła. Większy udział w dynamice miały noclegi zagranicznych gości. Hotele odnotowały 3,8 mln noclegów, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku. Najwięcej noclegów hotelowych było w dużych miastach — Oslo z 658 tysiącami noclegów i Bergen z 356 tysiącami stanowiły ponad jedną czwartą wszystkich noclegów hotelowych.



W Oslo liczba noclegów zagranicznych turystów wzrosła o 16 proc., a w Bergen aż o 40 proc. W Ullensaker, gdzie znajduje się lotnisko Oslo Gardermoen, odnotowano 133 tys. noclegów, co oznacza wzrost o 19 proc.

Zmiana liczby noclegów w hotelach w największych miastach. Lipiec 2024-2025.Il. SSB

Rosnąca popularność campingów i ośrodków Na campingach, w ośrodkach wypoczynkowych oraz schroniskach młodzieżowych także odnotowano wzrost liczby noclegów. W pierwszych z nich zanotowano 2,9 mln noclegów, co jest wzrostem o 9,8 proc., przy czym 156 tys. więcej noclegów było wśród Norwegów, a 103 tys. więcej wśród turystów zagranicznych. Największy wzrost na campingach odnotowano w okręgu Vestfold — o 23 proc., co oznacza 60 tys. więcej noclegów niż w lipcu 2024 roku. Wzrost był także widoczny w regionach Vestland i Agder.

Wszystko przez zmianę pogody? Jak przypuszczają badacze Centralnego Biura Statystycznego (SSB), rekordowa liczba noclegów w lipcu 2025 roku w Norwegii związana była z wyjątkowo ciepłą i słoneczną pogodą, która utrzymywała się w całym kraju. Przyciągnęła ona zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych, zwiększając zainteresowanie zarówno hotelami, jak i miejscami na campingach i ośrodkach wypoczynkowych.



Dane pokazują atrakcyjność Norwegii jako destynacji turystycznej w okresie letnim. Pojawia się rosnące znaczenie turystyki zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.

Liczba noclegów zarezerwowanych przez Norwegów (ciemny) i turystów zagranicznych.Il. SSB

Rosnące liczby noclegów oddają dynamicznie rozwijający się rynek turystyczny Norwegii i wskazują na rosnące zapotrzebowanie na usługi noclegowe w kluczowych ośrodkach, szczególnie miejskich. Wzrost udziału turystów zagranicznych w ogólnej liczbie noclegów wpływa na zmiany w strukturze i ofercie obiektów noclegowych.