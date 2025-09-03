Rekord w Norwegii. Takich liczb jeszcze nie było
03 września 2025 10:39
Duży wpływ na rekordowe statystyki miały Oslo i Bergen. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W Oslo liczba noclegów zagranicznych turystów wzrosła o 16 proc., a w Bergen aż o 40 proc. W Ullensaker, gdzie znajduje się lotnisko Oslo Gardermoen, odnotowano 133 tys. noclegów, co oznacza wzrost o 19 proc.
Rosnąca popularność campingów i ośrodków
Wszystko przez zmianę pogody?
Dane pokazują atrakcyjność Norwegii jako destynacji turystycznej w okresie letnim. Pojawia się rosnące znaczenie turystyki zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.
