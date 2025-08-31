Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Północna Norwegia na nowo. To tutaj widzą przyszłość kraju fiordów

Emil Bogumił

31 sierpnia 2025 09:21

Kopiuj link
Północna Norwegia na nowo. To tutaj widzą przyszłość kraju fiordów

Tromsø nazywane jest norweską bramą do Arktyki. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia ogłosiła nową strategię dla obszarów Północy – Nordområdestrategi. Dokument określa priorytety polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie arktycznym. Ten określany jest jako kluczowy dla bezpieczeństwa, jak i przyszłości kraju fiordów.

Rządzący zaznaczyli, że region północny to najważniejszy strategiczny obszar zainteresowania Norwegii, gdzie łączą się aspekty polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i wewnętrznej. Obecne konflikty w Europie, wzrastające napięcia globalne oraz konsekwencje zmian klimatycznych w Arktyce powodują konieczność rewizji polityki państwa.

Norwegia dąży do utrzymania niezależności i wpływu w regionie, wspierając stabilność i współpracę wielostronną. Nowa strategia podkreśla, że obecność sojusznicza powinna być dostosowana do norweskiej percepcji sytuacji oraz wspierać planowanie oparte na wiedzy i badaniach naukowych.
Norwegia będzie płaciła za... mieszkanie na północy? Nowy pomysł na zatrzymanie wyludnienia

Norwegia chce szczególnie bronić Arktyki

Dokument wyróżnia pięć kluczowych obszarów działania: wzmocnienie norweskiej swobody działania i wpływu, budowa totalnej obrony, rozwój bezpiecznych społeczności lokalnych, rozwój infrastruktury istotnej dla regionu oraz wspieranie przedsiębiorczości tworzącej wartość. W ramach pierwszego obszaru planowane jest wzmacnianie zdolności obronnych oraz współpracy z sojusznikami nordyckimi, USA, Kanadą i krajami europejskimi.

Totalforsvare, czyli kompleksowa obrona, ma przynosić korzyści ekonomiczne i społeczne, zwiększając aktywność lokalnego i regionalnego biznesu. Celem jest także wzmacnianie kompetencji i zdolności społeczeństwa obywatelskiego do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Norwegia stoi przed szeregiem wyzwań związanych z obszarami Północy, które mają kluczowe znaczenie strategiczne. Rosnące napięcia geopolityczne i wojna w Ukrainie podnoszą wagę bezpieczeństwa oraz obecności sojuszniczej w regionie arktycznym. Zmiany klimatyczne otwierają nowe szlaki żeglugowe i zwiększają presję na eksploatację zasobów, co wymaga równowagi między gospodarką a ochroną środowiska.

Dodatkowym problemem są depopulacja i ograniczony dostęp do usług w małych społecznościach, a także potrzeba inwestycji w infrastrukturę i cyfryzację. Władze podkreślają, że rozwój przedsiębiorczości i lokalnych miejsc pracy jest kluczowy dla utrzymania stabilności i trwałego osadnictwa w regionie.

Północna Norwegia ma kwitnąć na nowo

Strategia podkreśla znaczenie zrównoważonych i bezpiecznych społeczności: dostęp do odpowiednich usług, mieszkań dostosowanych do różnych etapów życia oraz rozwój oferty kulturalno-rekreacyjnej ma wspierać lokalne życie. Umożliwianie edukacji i pracy w miejscu zamieszkania oraz wykorzystanie możliwości cyfryzacji i nowych technologii mają wpłynąć na poprawę jakości życia.

W zakresie infrastruktury kluczowe są inwestycje sprzyjające zarówno bezpieczeństwu, jak i rozwojowi społecznemu i gospodarczemu — w tym mobilność transgraniczna. Strategia wskazuje, że rozwój infrastrukturalny przyczynia się do wzmocnienia osadnictwa i lokalnej działalności gospodarczej.
