Problem toalet na Lofotach wraca jak bumerang. W popularnej narciarskiej miejscowości zamknięto je na zimę

Wieloletnie starania, aby wypromować Lofoty jako atrakcyjny kierunek podróży, zdecydowanie się opłaciły. Obecnie norweski archipelag przyciąga rzesze turystów nie tylko latem, ale i gdy okolicę spowija warstwa śniegu. Jednak problemy z infrastrukturą, z którymi od rozpoczęcia się boomu na Lofoty borykają się gminy, wcale nie zostały rozwiązane, a wręcz stają się coraz bardziej dotkliwe, szczególnie dla lokalnych mieszkańców.

Aby zadbać o źródło pieniędzy na stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych czy śmietników, już kilka lat temu padła propozycja wprowadzenia na Lofotach tzw. podatku turystycznego. Istnieje prawdopodobieństwo, że wejdzie on w życie w tym roku, ale przyjezdnych przybywa, zaś pieniędzy gmin na inwestycje – niekoniecznie.

Konsekwencji na własnej skórze doświadcza teraz Henningsvær, malownicza wioska rybacka znana chociażby ze spektakularnie położonego boiska piłkarskiego. Zimą z jej uroków korzystają amatorzy narciarstwa. W czym jednak problem? jako pierwsza opisała go gazeta Lofotposten.

W Henningsvær jedyne toalety publiczne zamykają się 1 października i otwierają ponownie dopiero pod koniec marca. Podczas gdy i tak nieliczne sklepy, restauracje i kawiarnie w okolicy nie funkcjonują, turyści z pilną potrzebą w plenerze uciekają się do raczej desperackich aktów.

Członkowie stowarzyszenia mieszkańców regularnie otrzymują relacje, w jakich okolicznościach sąsiedzi przyłapali przybyszów. Podczas weekendu bożonarodzeniowego i noworocznego w Henningsvær wszystko było zamknięte. Niemniej wioskę odwiedziło kilka autokarów. Na parkingu czy za rogiem szopy to tylko kilka przykładów miejsc, z których przyjezdni musieli uczynić swoje toalety.

Przedstawicielka stowarzyszenia mieszkańców Henningsvær, Kjersti Axelsen, nie ma do nich pretensji. Uważa jednak, że toalety publiczne muszą być otwarte przez cały rok, a to leży w gestii władz gminy Vågan.

Nie mają pieniędzy

Choć branża turystyczna definiuje sezon turystyczny jako cały rok, gmina Vågan postanawia ograniczyć go do okresu od 1 kwietnia do 1 października.