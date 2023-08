Od rybackiej potęgi, przez miasto duchów, po mekkę artystów: jak Nyksund dostało nowe życie i stało się turystyczną perełką

W miejscu, które wydaje się odludziem, na końcu wąskiej drogi wijącej się między górskimi ścianami z jednej strony i otwartym morzem z drugiej, nagle pojawiają się kolorowe budynki. To miasteczko Nyksund, które kiedyś kwitło jako wioska rybacka, opustoszało, a później zyskało nowe życie.

Allemannsretten i kemping „na dziko” w Norwegii: to warto wiedzieć

Berlińczycy przybyli z odsieczą

Kolejny zwrot w historii miasteczka nastąpił w dużej mierze dzięki grupie niemieckich entuzjastów, którzy przybyli do Nyksund w latach 80. XX wieku. Jeden z nich, Karl Heinz Nickel, zakochał się w tym miejscu tak bardzo, że rozpoczął jego odbudowę. We współpracy z Uniwersytetem Berlińskim zorganizował projekt, w ramach którego młodzi zbuntowani mieszkańcy stolicy, którzy potrzebowali ucieczki, udawali się do Nyksund, aby odnowić stare domy.