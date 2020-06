Od dawna nie odwiedzałeś Polski? Te miejsca musisz zobaczyć

Gdańsk, Sopot i Gdynia to miasta, które coraz więcej zysków czerpią z turystyki. Należą również do grupy, która potrafiła sporo zyskać na korzystaniu z funduszy europejskich. Wiele tzw. miejsc wstydu zostało zamienionych w m.in. nowoczesne biurowce. Na wyróżnienie zasługuje także centrum Sopotu. Lokalizacje po budkach z goframi, kurczakach z rożna i kebabami odnowiono tak, że kurort zyskał nowy, europejski wygląd.

Fot. Mister No / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Plac Przyjaciół Sopotu zdobią nowoczesne budynki i estetyczne ogródki. Fot. Mister No / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

2. Zamość

Wakacje 2020 mieliście spędzić we Włoszech? Nie wytrzymacie bez lipcowego widoku stylowych kamieniczek? Nic straconego! Wybierzcie się do Zamościa. Tutejsze Stare Miasto zbudowano na wzór idealnej włoskiej miejscowości. Północna perła renesansu może zaskoczyć każdego niezwykłym ratuszem, rynkiem oraz kolorowymi kamienicami. Lokalne zabytki nie zostały zniszczone podczas drugie wojny, co w połączeniu z regularnymi pracami renowacyjnymi, stanowi idealny powód, by Zamość stał się celem naszej podróży.