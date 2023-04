Norweskie linie lotnicze polecają podróże do Polski. „Wypad, który nie zrujnuje portfela”

W mediach pojawiły się reklamy zachęcają do skorzystania z połączeń linii lotniczych Norwegian. Wśród czterech polecanych celów podróży znalazły się dwa miasta z Polski. Przewoźnik zachęca Norwegów, by odwiedzili Kraków i Gdańsk.

Linie lotnicze, na potrzeby reklamy, wykorzystały także wypowiedzi Łukasza Wysockiego z Visit Gdańsk. Ten zwrócił uwagę, że będąc w Gdańsku, Norwegowie powinni spróbować polskiej kuchni. Wśród dań polecił pierogi oraz bigos. Przypomniał także o wydarzeniach, które mogą przyciągnąć uwagę turystów – Jarmarku św. Dominika oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym. Norwegian, przez szczególny charakter miasta, poleca Gdańsk fanom historii. Przyznaje także, że wyjazd do stolicy Pomorza jest mniejszym kosztem niż odwiedzenie podobnych lokalizacji w innych częściach Europy.

Kraków, czyli perła dziedzictwa UNESCO