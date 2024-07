Norweski park narodowy z wyjątkowym certyfikatem. Tutejsze niebo jest odpowiednio ciemne

Park Narodowy Øvre Pasvik w Norwegii uzyskał status „Dark Sky”. Oznacza to, że jest jednym z nielicznych miejsc w Europie, gdzie można podziwiać naturalnie ciemne niebo. Lokalne władze chcą z niego uczynić międzynarodową atrakcję turystyczną.

Park zobowiązał się do minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego, co umożliwi lepszą widoczność Drogi Mlecznej i innych gwiazd. Øvre Pasvik to pierwszy park narodowy w Norwegii, który zdobył tak prestiżowy certyfikat, dołączając do elitarnej grupy około 200 obszarów przyrodniczych na świecie. Proces uzyskania statusu „Dark Sky” był wymagający i trwał trzy lata. Obejmował redukcję sztucznych źródeł światła i regularne pomiary ciemności nieba.