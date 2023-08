Norwegia nie jest gotowa na napływ turystów? Może brakować miejsc i toalet dla przyjezdnych

Kraj fiordów staje się coraz popularniejszym celem wycieczek. Na korzyść branży turystycznej działają niski kurs korony oraz ekstremalne temperatury w Europie Południowej. Eksperci zwracają uwagę, że Norwegia nie jest gotowa na nagły napływ przyjezdnych.

Trwające ocieplenie klimatu doprowadziło do zmian upodobań turystycznych Europejczyków. Temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza w Hiszpanii, Grecji i innych państwach basenu Morza Śródziemnego sprawiły, że urlopowicze coraz częściej decydują się na podróż do północnych regionów. Niski kurs korony sprawił, że rekordowa liczba przyjezdnych udaje się do kraju fiordów. Eksperci przyznają, że Norwegia nie jest gotowa na takie zmiany. – Potrzebujemy zmian strukturalnych, które zreorganizują branżę. Musimy nauczyć się trochę od Włoch, Hiszpanii i Grecji. W Norwegii jest teraz tak, że każda gmina robi, co chce. Brakuje im jednak zasobów i koordynacji – skomentował Odd Roar Lange, który na łamach Dinside zajmuje się branżą turystyczną.