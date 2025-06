Norwegia, czyli nowy turystyczny hit? Nad fiordami odnotowali kolejny rekord

W kwietniu 2025 roku norweskie hotele odnotowały rekordową liczbę 1,8 mln noclegów, co stanowi wzrost o 4,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Za nadwyżkę odpowiada głównie zwiększona liczba gości zagranicznych, podczas gdy liczba noclegów krajowych nieznacznie spadła o 0,3 proc.

Łącznie zarejestrowano około 1,3 mln noclegów krajowych i 474 tys. zagranicznych. Wzrost liczby zagranicznych noclegów wyniósł niemal 23 proc., co przyczyniło się do ustanowienia nowego rekordu. Można go częściowo przypisać późnemu terminowi świąt wielkanocnych w 2025 roku, które przypadły na kwiecień, w przeciwieństwie do marca w roku poprzednim. Dodatkowe dni wolne skłoniły wielu Norwegów do spędzenia czasu poza domem.



Ponad połowa noclegów hotelowych miała charakter wypoczynkowy, a ich liczba wzrosła we wszystkich regionach kraju. Z kolei noclegi związane z podróżami służbowymi, kursami i konferencjami odnotowały spadek w większości kraju.