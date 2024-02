Niezapomniane widoki z okna... pociągu. Norweska trasa kolejowa polecana na podróże zimą

Bergensbanen łączy dwa największe miasta Norwegii, Oslo i Bergen. stock.adobe.com/ fot. Markus Mainka/ tylko do użytku redakcyjnego

Mniej tłumów i tańsze noclegi, z drugiej strony sezon narciarski i okazja do upolowania zorzy polarnej – podróże zimą mają swoje plusy. A jeśli wybierze się transport koleją, można przy okazji podziwiać przez okno ośnieżone krajobrazy.

Najwyżej położona linia kolejowa w Europie Północnej, Bergensbanen, łączy dwa największe miasta Norwegii, Oslo i Bergen. Liczy prawie 500 km długości, a jej pokonanie zajmuje około siedmiu godzin. Trasa oferuje fantastyczne widoki, począwszy od nizin za Oslo, przez lasy i jeziora, aż do ośnieżonych gór, gdzie na wysokości 1222 metrów nad poziomem morza znajduje się stacja Finse. Następnie czekają jeszcze fiordy, wodospady i rzeki, a pociąg kończy bieg w centrum Bergen.

Bergensbanen minuta po minucie

Norwegowie słyną z zamiłowania do tzw. niespiesznej telewizji (sakte-TV) i pierwszym wyemitowanym filmem z tego cyklu był właśnie pełny zarejestrowany przejazd pociągu przez Bergensbanen minuta po minucie (Bergensbanen minutt for minutt). Wyemitowano go na NRK w 2009 roku, w 100. rocznicę otwarcia linii.