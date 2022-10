Największy wycieczkowiec świata: na pokładzie lodowisko i własny Central Park. Wśród inwestorów norweska spółka

Royal Caribbean – przedsiębiorstwo związane z norweskim funduszem Awilhelmsen – zbuduje statek „Ikona Mórz”. Liczący 360 metrów długości wycieczkowiec będzie największą tego typu konstrukcją na świecie. Na pokładzie zmieści się 7600 gości.

Prace nad „Ikoną Mórz” trwające w Finlandii dobiegną końca pod koniec 2023 roku. W styczniu 2024 roku statek uda się w dziewiczy rejs. Pasażerowie otrzymają do dyspozycji 28 ofert z różnymi możliwościami pobytu i ośmioma strefami. Wśród nich znajdą się:

Udziały w spółce Royal Caribbean należą m.in. do norweskiego funduszu inwestycyjnego Awilhelmsen. Firma została założona w 1939 roku jako armator statków. 100 proc. udziałów w firmie należy do rodziny założyciela – Arne Wilhelmsena. Spółka była jednym z inicjatorów powstania Royal Caribbean Group. Posiada także wysoki wskaźnik akcji – 8,8 proc.

Grupa jest drugą co do wielkości firmą wycieczkową na świecie. Notowana jest m.in. na Wall Street.Fot. materiały prasowe Royal Caribbean.

Norweski fundusz ceni m.in. podejście do dbałości o środowisko, którym kieruje się firma wycieczkowa. Do 2050 roku spółka ma osiągnąć neutralność klimatyczną. Z kolei „Ikona Mórz” będzie najlepiej dostosowanym statkiem do zasad zrównoważonego rozwoju w historii firmy.



Źródło: Royal Caribbean, E24