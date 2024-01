Najsilniejsze paszporty 2024: Polska i Norwegia z awansem w rankingu

Norwegia od dawna znajduje się w pierwszej dziesiątce indeksu najsilniejszych paszportów. stock.adobe.com/licencja standardowa

Z najnowszego rankingu Henley & Partners wynika, że Japonia nie jest już jedynym państwem z najsilniejszym paszportem świata. W tym roku na pozycji lidera do Kraju Wschodzącego Słońca ​​dołączyło kilka innych państw. Zgodnie z raportem awansowała także Norwegia, zyskując nowe miejsca, do których jej obywatele mogą podróżować bezwizowo. Do góry listy przesunęła się również Polska.

Henley & Partners Index bazuje na liczbie miejsc docelowych, do których można uzyskać dostęp bez wizy lub e-wizy, w oparciu o dane Międzynarodowego Urzędu Transportu Lotniczego (IATA). Indeks obejmuje 199 paszportów i uwzględnia łatwość dostania się do 227 państw świata.

W ubiegłym roku Japonia znalazła się na szczycie rankingu paszportów zapewniających największą swobodę podróżowania. W tym roku dzieli pierwsze miejsce z pięcioma innymi krajami, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, informuje 19. już edycja raportu brytyjskiej firmy konsultingowej. Są to: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i Singapur. Cała szóstka ma ruch bezwizowy do 194 kierunków.

Polskie paszporty również zyskują na sile.Źródło: Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kraj fiordów znów zyskuje Norwegia od dawna znajduje się w pierwszej dziesiątce indeksu najsilniejszych paszportów. Obecnie plasuje się tuż poza podium po awansie z szóstego miejsca. Obecnie obywatele kraju fiordów mogą odwiedzić 191 państw bez potrzeby zdobycia wizy, podczas gdy w zeszłym roku było to 186. Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania i Portugalia także znajdują się na czwartej lokacie. Norweski paszport, mimo zdobycia kolejnych przywilejów, nadal okazuje się słabszy w porównaniu do dokumentów z Danii i Szwecji, które wskoczyły na odpowiednio trzecie i drugie miejsce.

Ekspert ds. podróży i dziennikarz podróżniczy Odd Roar Lange twierdzi w rozmowie z Aftenposten, że dla Norwegów to niewielka niedogodność, że wciąż nie mogą swobodnie polecieć do 32 krajów. Nie uważają ich oni bowiem za priorytet i atrakcyjne miejsca na wakacje, przede wszystkim z powodu panujących w nich niebezpiecznych warunków. obywatele Norwegii nie mogą dostać się bez wizy za granicę m.in. Rosji, Chin, Azerbejdżanu, Kuby czy państw afrykańskich, takich jak Erytrea, Ghana lub Nigeria.

TOP 10 najsilniejszych paszportów 2024

1. Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Singapur i Hiszpania – 194 kraje



2. Finlandia, Korea Południowa i Szwecja – 193 kraje



3. Austria, Dania, Irlandia i Holandia – 192 kraje



4. Norwegia, Luksemburg, Portugalia, Wielka Brytania i Belgia – 191 krajów



5. Grecja, Szwajcaria i Malta – 190 krajów



6. Australia, Czechy, Nowa Zelandia i Polska – 189 krajów



7. Kanada, Węgry i USA – 188 krajów



8. Estonia i Litwa – 187 krajów



9. Słowacja, Słowenia i Łotwa – 186 krajów



10. Islandia – 185 krajów

Na przełomie lat 2019-2020 zniesiono ogólny zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa w Norwegii. Od tego czasu liczba nadawanych obywatelstw eksplodowała. Ogólna zasada jest taka, że ​​trzeba mieszkać w Norwegii przez osiem lat, aby uzyskać norweski paszport, zaś w przypadku osób ubiegających się o azyl regułą jest siedem lat.

Druga strona medalu Według Henley & Partners ogólna tendencja wskazuje na rosnącą swobodę wizową i podróżowania pomiędzy krajami. Liczba miejsc docelowych, do których można podróżować bez wiz, wzrosła prawie dwukrotnie z 58 krajów w 2006 r. do 111 w 2024 r. w przypadku tych znajdujących się w czołówce. Ale przepaść pomiędzy górą a dołem rankingu jest ogromna.

Polskie dokumenty także znalazły się wysoko w rankingu Henley Passport Index 2024. W porównaniu z rokiem ubiegłym obywatele kraju nad Wisłą zyskali trzy kierunki, do których mogą się wybrać bez wizy, i to oznacza awans z dziewiątego na szóste miejsce. Paszporty Polaków okazują się silniejsze chociażby od amerykańskich, kanadyjskich czy islandzkich. Sami jednak, by wybrać się za Ocean, muszą otrzymać pozwolenie na wjazd za pomocą elektronicznego systemu ESTA lub ETA.

10 najsłabszych paszportów świata:

95. Nigeria, Liban, Iran i Sudan – 45 krajów



96. Erytrea i Sri Lanka – 43 kraje



97. Bangladesz i Korea Północna – 42 kraje



98. Palestyna, Nepal i Libia – 40 krajów



99. Somalia – 36 krajów



100. Jemen – 35 krajów



101. Pakistan – 34 kraje



102. Irak – 31 krajów



103. Syria – 29 krajów



104. Afganistan – 28 krajów

Afganistan zajął ostatnie miejsce w indeksie, z ruchem bezwizowym do zaledwie 28 krajów. Syria, Irak, Pakistan i Jemen to kolejna piątka państw z najniższym wskaźnikiem, z odpowiednio 29, 31, 34 i 35 kierunkami.

Źródła: henleyglobal.com, Aftenposten, Business Insider, MojaNorwegia.pl