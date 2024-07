Najpiękniejsze fiordy Norwegii. To sprawdzony sposób na wakacyjny wypad

Norweskie fiordy przyciągają turystów z całego świata. Fot. sergei.gussev, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Norwegia słynie z malowniczych krajobrazów. Jednym z jej najbardziej ikonicznych elementów są fiordy. To głębokie zatoki otoczone stromymi klifami, tworzące spektakularne widoki.

Sognefjord, najdłuższy i najgłębszy fiord w Norwegii, to kolejne miejsce, które zapiera dech w piersiach. Rozciągający się na ponad 200 kilometrów w głąb lądu, Sognefjord oferuje niezliczone możliwości dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Malownicze miejscowości, takie jak Flåm, są doskonałymi bazami wypadowymi do eksploracji okolicy. Warto wybrać się na przejażdżkę słynną linią kolejową Flåmsbana, która prowadzi przez jedne z najpiękniejszych krajobrazów Norwegii. Dla osób poszukujących bardziej ekstremalnych doznań, fiord oferuje również możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak kajakarstwo czy nurkowanie.

Sognefjord to drugi pod względem długości fiord na świecie i najdłuższy tego typu element krajobrazu w Europie.Fot. wikimedia.org/fot. Sergey Ashmarin/CC BY-SA 3.0

Nærøyfjord, czyli fiord jak z bajki

Nærøyfjord to najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne odgałęzienie Sognefjordu. Znajduje się na liście UNESCO i zachwyca swoją dziką, nietkniętą naturą. Wąski i otoczony stromymi zboczami fiord jest idealnym miejscem dla tych, którzy pragną ciszy i spokoju z dala od tłumów. Rejsy po Nærøyfjordzie to wyjątkowa okazja, by poczuć się częścią tego niezwykłego krajobrazu, z bliska podziwiając krystalicznie czystą wodę i zielone zbocza.



Dla turystów lubiących piesze wycieczki, okoliczne szlaki oferują niesamowite widoki i możliwość spotkania dzikiej przyrody. Norweskie fiordy, z ich majestatycznym pięknem, stanowią prawdziwy raj dla miłośników natury i przygód, oferując niezapomniane wrażenia i wspomnienia na całe życie.