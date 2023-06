Koniec zimowej pauzy: trasa widokowa Aurlandsfjellet znów otwarta dla kierowców

Po zimowej przerwie droga górska na Aurlandsfjellet (Fylkesvei 5627) została ponownie otwarta 1 czerwca. 47-kilometrowy odcinek między Aurland i Lærdal w Vestland nazywany jest „drogą śnieżną”, ponieważ przez większość roku, nawet latem, rzeczywiście w okolicy zalega śnieg.

Większość Aurlandsfjellet przebiega przez krajobraz, który wydaje się dziewiczy i zupełnie nienaznaczony obecnością człowieka. Ludzką ingerencję w pejzaż zdradza jedynie kabel energetyczny. Ponadto zatoczka parkingowa wzdłuż wąskiej i krętej drogi okręgowej 243 zostanie przekształcona w miejsce piknikowe z czterema miejscami parkingowymi i przestrzenią do siedzenia, co ma stanowić udogodnienie dla turystów.

Trasa jest otwarta zwykle do około 15 października. To jednak nie znaczy, że z Gamle Lærdalsøyri nie da się dostać do Aurlandsvangen zimą. Obok przebiega bowiem tunel Lærdal, najdłuższy na świecie tunel drogowy o długości 24,5 km. Aurlandsfjellet została ukończona w 1967 roku i była kiedyś główną drogą między miastami Aurland i Lærdal, jednak od 2000 r. główna autostrada E16 przebiega przez nowy tunel. Zapewnia on szybszy transport, ale droga turystyczna Aurlandsfjellet jest o wiele bardziej zróżnicowana.