Jostedalen: słynne schronisko z widokiem na lodowiec otrzymało drugie życie

Koszt noclegu w domku 4-6 osobowym to 1500 NOK (dla członków DNT 1200 NOK). Cena jednej nocy dla osoby dorosłej we wspólnej sypialni to 815 NOK (w cenie jest prysznic, śniadanie, suchy prowiant, termos i kolacja).Do wyboru jest noc w tzw. dormitorium lub prywatnej kabinie. Można też wpaść tylko coś przekąsić. Na przykład śniadanie dla jednej osoby to koszt 180 NOK. Tygodniowe menu oraz inne opcje wyżywienia można znaleźć na stronie schroniska.