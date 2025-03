Do sauny czy muzeum? Norweskie i polskie akcenty na liście „Najwspanialszych miejsc na świecie 2025”

W tegorocznym zestawieniu amerykańskiego magazynu „Time”, przedstawiającym najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca z całego świata, znalazł się i norweski, i polski akcent.

Choć takie deklaracje, jak słowa sekretarz generalnej Oslo Badstuforening (stowarzyszenia opiekującego się stołecznymi saunami) Ragna Marie Fjeld „potrzebujemy gorących saun jako miejsc spotkań w globalnie niespokojnych czasach” należy traktować z przymrużeniem oka, to z pewnością spędzanie tam wolnego czasu to spora przyjemność. Dziennikarze „Time” chwalą to miejsce między innymi za jego dobre dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu i dawanie szansy na doświadczanie harmonii natury bez opuszczania centrum.