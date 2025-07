10 pomysłów na wyjątkowe wycieczki w Norwegii. Do szczęścia wystarczy... samochód

NAF przekonuje, że sama podróż norweskimi drogami jest atrakcyjna przez niezwykłe widoki. Fot. Colourbox (zdjęcie poglądowe)

Lato w Norwegii to idealny czas, by wyruszyć w podróż samochodową i odkrywać najpiękniejsze zakątki kraju. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) opublikowała dziesięć inspirujących propozycji tras, które mogą stać się gotowym przepisem na wakacje. Autor rekomendacji, Per Roger Lauritzen – redaktor przewodników NAF – podkreśla, że Norwegia to kraj stworzony do podróży drogą lądową: „To piękny kraj do jazdy samochodem – doświadczeń i widoków nie brakuje”.

Wśród polecanych tras znajdują się zarówno klasyczne szlaki, jak i mniej uczęszczane drogi, które potrafią zaskoczyć spokojem, dzikością przyrody i lokalnym kolorytem. Lauritzen zachęca do spojrzenia na Norwegię z nieco innej perspektywy – z bocznych dróg, z dala od głównych autostrad.



Jedną z tras wartych uwagi jest tzw. „Villmarksveien” w Østfold – spokojna alternatywa dla zatłoczonej E6, prowadząca przez lasy, doliny i tereny przygraniczne. Kierowcy szukający dzikiej przyrody znajdą ją również w północnej Norwegii – między Majavatn a Korgen wiedzie droga przez Hattfjelldal, jezioro Røssvatn i majestatyczny masyw Okstindan. To jedno z tych miejsc, gdzie natura mówi pierwszym głosem.

Wyspy, natura i norweska historia Na liście znalazły się też trasy o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym. Przykładem może być tzw. „Sølvveien” w dolinie Numedal – dawna droga srebrna, wiodąca z Hokksund do Geilo przez Kongsberg i liczne średniowieczne kościoły słupowe. Równie ciekawe są okolice Røros – miasta wpisanego na listę UNESCO – z trasą prowadzącą aż do wybrzeża Trondheimsfjordu.



Dla miłośników wyspiarskiego klimatu NAF poleca podróż przez Rolla i Andørję w Troms – regiony mniej znane, ale spektakularne widokowo. Z kolei na południu uwagę przykuwa trasa „Vikingveien” w Vestfold, gdzie mijamy miejsca związane z historią wikingów, takie jak Gokstad i Oseberg.

Na zdjęciu: klimatyczne miasteczko Røros.Fot. Fotolia

10 tras polecanych przez NAF:



Dzika droga w Østfold („Villmarksveien”)



Trasa z Røros do Trondheimsfjordu



Północna dzika droga przez Hattfjelldal



Srebrna Droga przez Numedal („Sølvveien”)



Bjørnsonvegen: Lillehammer – Vinstra



Tylna strona Trondheimsfjordu



Wikingowa droga w Vestfold („Vikingveien”)



Nadmorska trasa Bergen – Førde



Wyspy Rolla i Andørja w Troms



Surowe wybrzeże Finnmarku