City break w Oslo. Kilka dni na odkrycie magii fiordów

Miłośników Skandynawii przyciągną do Oslo tanie bilety lotnicze. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wyjazd w stylu city break to dobry sposób na odkrycie Norwegii. Najpopularniejszym kierunkiem takich wycieczek nad fiordami jest Oslo. Kilka dni w skandynawskiej stolicy pozwala zapoznać się ze wszystkimi elementami, które pozostają charakterystyczne dla państw nordyckich.

City break, czyli kilkudniowa wycieczka do dużego miasta, zyskuje na popularności. W Norwegii można w ten sposób zwiedzić Oslo, Bergen, Trondheim czy pozostałe miasta stanowiące centra administracyjne poszczególnych regionów kraju fiordów. Minusem tego typu rozwiązań pozostaje krótki okres pobytu. Wyjazdy trwają najczęściej od trzech do pięciu dni. Najwytrwalsi podróżnicy zwiedzają wybrane destynacje podczas weekendu. Które atrakcje w Oslo wybrać, by najlepiej poznać kraje nordyckie w zaledwie kilkadziesiąt godzin?

Park Vigelanda Jedną z głównych atrakcji Oslo jest Park Vigelanda. Można w nim podziwiać ponad 200 rzeźb wykonanych przez Gustava Vigelanda. Wśród nich znajduje się słynna statua Monolitten oraz inne unikalne i ekspresyjne dzieła sztuki. Tematem przewodnim terenu jest człowiek i relacje międzyludzkie. Zwiedzający obejrzą m.in. rozzłoszczonego chłopca czy sylwetki nagich osób.

Wstęp do Parku Vigelanda jest bezpłatny.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Oslo dla fanów sportu i rekreacji Fani sportów zimowych nie mogą ominąć Holmenkollen. To mekka skoków narciarskich i miejsce organizacji wielu międzynarodowych zawodów. Z góry można podziwiać panoramę miasta i spróbować swoich sił na symulatorze skoków narciarskich.

W trakcie wizyty na skoczni zwiedzający mogą odwiedzić charakterystyczną wieżę oraz oddać skok symulacyjny. Koszt wynosi 110 NOK (dorośli) oraz 55 NOK (dzieci).Fot. Pixabay

Odwiedzający norweską stolicę mogą także wybrać się na rejs po fiordzie Oslo. Takie doświadczenie pozwala podziwiać m.in. okoliczne wyspy i pozostałe elementy przyrody. Dodatkowo, większość statków wycieczkowych oferuje poczęstunek złożony z rodzimych dań i alkoholi.

Do najsłynniejszych lokali należy Ingierstrand Restaurant. Można ją odwiedzić wracając z plaży Ingierstrand. Oferuje m.in. norweskie ryby i owoce morza.Fot. Kjetil Ree, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Najsłynniejszy obraz w Norwegii Innym miejscem, które powinni odwiedzić przede wszystkim miłośnicy sztuki, jest Muzeum Muncha. To tutaj znajduje się słynny obraz "Krzyk", jedno z najbardziej znanych dzieł Edvarda Muncha. Placówka oferuje również inne prace norweskiego mistrza, dając możliwość zgłębienia jego twórczości.



Kolejnym ważnym punktem wycieczki będzie Narodowe Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania. Tak ważny punkt na mapie norweskiej stolicy powstał z połączenia czterech dotychczasowych muzeów: Galerii Narodowej (Nasjonalgalleriet), Muzeum Sztuki Współczesnej (Museet for samtidskunst), Muzeum Architektury (Nasjonalmuseet – Arkitektur) oraz Muzeum Sztuki Użytkowej (Kunstindustrimuseet). Obiekt posiada największy w kraju zbiór sztuk plastycznych, architektury i designu.

Bilety do Muzeum Muncha kosztują: 160 NOK (dorośli), 100 NOK (osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia), 0 NOK (dzieci i młodzież do 17 roku życia).

Oslo dla miłośników spacerów Po dniu sportowych lub artystycznych wrażeń Oslo może zaoferować nam odpoczynek pod postacią relaksującego spaceru brzegiem fiordu. Poza widokiem statków, wody i niezwykłej przyrody, warto skorzystać z lokalnych restauracji i kawiarni. Fani gadżetów mogą udać się do sklepów z lokalnymi przysmakami oraz pamiątkami typowymi dla kraju fiordów.



Do popularnych celów pieszych wycieczek należą także punkt widokowy Stovnertårnet, spacer wzdłuż Akerselva – głównej rzeki stolicy, czy widok Barcode – dwunastu wieżowców przypominających kod kreskowy. Dłuższą chwilę należy przeznaczyć na Ekebergparken. To kolejny park Oslo, w którym spacerowicze mogą podziwiać dzieła sztuki.

Jedna z rzeźb w Ekebergparken. Wstęp do parku jest darmowy.Fot. Helge Høifødt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Loty z Polski do Oslo Połączenia lotnicze między Polską i Oslo należą do najtańszych w kraju. Linie lotnicze Wizz Air oferują transport z Gdańska w cenie od 69 złotych w jedną stronę. Rozbudowaną siatkę posiadają także Ryanair oraz Norwegian. Samoloty przewoźników odlatują z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Szczecina, Katowic, Wrocławia i Poznania.

Hotel w Oslo Opłacenie zakwaterowania w norweskiej stolicy stanowi największą część kosztów podróży. Jeśli wybieramy się do Oslo w ostatni weekend sierpnia, zapłacimy co najmniej 1118 złotych za pokój 2+1 w terminie 25-27 sierpnia. Kilkaset złotych zaoszczędzimy, organizując wycieczkę we wrześniu. Trzydniowy pobyt w apartamencie na wynajem w drugiej połowie miesiąca wyniesie od 766 złotych.



W sezonie letnim 2023 Norwegia staje się coraz popularniejszym kierunkiem wycieczek wśród turystów zagranicznych. Za przyjazdem nad fiordy przemawia m.in. wyjątkowo niski kurs korony norweskiej. Jak wynika ze statystyk Centralnego Biura Statystycznego, w maju 2023 roku odnotowano rekordową liczbę przyjezdnych spoza Norwegii.



