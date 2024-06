City break w Bergen. Kilka dni odpoczynku przy bramie do fiordów

Bergen to doskonały wybór, jeśli szukacie inspiracji na kiludniowy wyjazd do Norwegii. To malownicze miasto, położone na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Jest znane z urokliwych domków, wąskich uliczek i spektakularnych fiordów. Podróż z Polski do Bergen jest stosunkowo łatwa dzięki bezpośrednim lotom z kilku polskich miast.Do Bergen polecisz bezpośrednio z pięciu polskich miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Szczecina oraz Katowic. Kupując bilety z wyprzedzeniem, możemy liczyć na pokaźne promocje.