Zmiany na norweskich drogach: od teraz można szybciej jechać z przyczepą

Teraz auta zarówno ze zwykłymi przyczepami, jak i kempingowymi mogą zgodnie z przepisami jeździć szybciej.

Ministerstwo Transportu wprowadziło zmianę, która może ucieszyć m.in. kierowców z zagranicy, wybierających się do Norwegii na kemping. Resort zwiększył limity prędkości dla samochodów ciągnących przyczepy bez hamulców z 60. do 80 km/h. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach.

Na wielu trasach wzrosły bowiem różnice dozwolonej prędkości dla różnych rodzajów pojazdów, co zwiększało chociażby ryzyko niebezpiecznego wyprzedzania i kolizji z tyłu. Teraz auta zarówno ze zwykłymi przyczepami, jak i kempingowymi mogą zgodnie z przepisami jeździć szybciej.

Dla przyczep z hamulcami ograniczenie do 80 km/h już obowiązywało. Zasady zostały zatem ujednolicone. Po specjalnym zatwierdzeniu niektóre pojazdy mogą otrzymać pozwolenie na jazdę z prędkością do 100 km/h. Przyczepom spełniających określone specjalne wymagania techniczne, w tym amortyzację hydrauliczną i stabilizujący sprzęg, Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) może wystawić tzw. certyfikat Tempo 100. Muszą one później przechodzić przeglądy UE w taki sam sposób, jak samochody osobowe.

Ucieszą się też turyści – To jest zmiana, na którą wielu czekało. Zwłaszcza turyści kempingowi docenią fakt, że norweskie ograniczenia prędkości stały się łatwiejsze do zrozumienia i przestrzegania oraz bardziej zgodne z przepisami obowiązującymi w naszych sąsiednich krajach – mówi minister transportu Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator , który ułatwi sprawdzenie, czy połączenie samochodu z przyczepą/przyczepą kempingową może być dopuszczone do prędkości 100 km/h.