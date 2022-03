Jeszcze wyższe mandaty za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Zmiany od marca

Od 1 marca jeszcze bardziej wzrosną mandaty dla kierowców, którzy korzystają z telefonów komórkowych w trakcie jazdy, informuje drogówka. W zeszłym roku kary finansowe już raz podwyższono, jednak - zdaniem policji - niewystarczająco.

Jak informuje policja drogowa (UP), od 1 marca wzrasta mandat za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy - z 5 000 koron do 7 450 koron. Liczba punktów karnych za to wykroczenie - 3 - pozostaje bez zmian. Szef drogówki Knut Smedsrud informuje, że zmiany wysokości mandatów są częścią działań prewencyjnych, które mają zmniejszyć liczbę wypadków drogowych na norweskich drogach. Wyjaśnia, że wysoki mandat ma zniechęcić kierowców do popełnienia wykroczenia.