Zmiana przewoźnika kolejowego w południowej Norwegii. Co to oznacza dla pasażerów?

Od jutra brytyjska firma Go-Ahead przejmie od norweskiej spółki Vy obsługę części połączeń kolejowych w południowej Norwegii. Oprócz kosmetycznych zmian, które zauważą pasażerowie, takich jak np. inne uniformy pracowników czy nowa nazwa kolei, podróżni muszą liczyć się ze wzrostem cen biletów – na niektórych trasach mogą one być bowiem dwukrotnie wyższe.

15 grudnia Go-Ahead Norge AS przejmie od Vy obsługę pociągów Sørlandsbanen międy Oslo a Stavanger, Jærbanen oraz Arendalsbanen. Pasażerowie, którzy podróżują koleją na południu kraju, muszą więc liczyć się ze zmianami, które zebraliśmy poniżej.

Ceny biletów