Zimowa siatka połączeń: wraca popularna trasa do Norwegii

Wizz Air ogłosił zimową siatkę połączeń na sezon 2022/2023 - znajdą się w niej także kierunki popularne wśród norweskiej Polonii. Węgierski przewoźnik poleci z lotniska w Goleniowie do Stavanger.

Jak informuje Wizz Air, zimowa siatka połączeń będzie obowiązywać od 30 października 2022 do 25 marca 2023. Wśród kierunków znajdą się także połączenia z Polski do Norwegii: z lotniska w Goleniowie do Bergen, Stavanger i Oslo Sandefjord Torp.

Loty dwa razy w tygodniu

Połączenia na powyższych trasach w sezonie zimowym będą realizowane dwa razy w tygodniu - również loty do Oslo Sandefjord Torp będą odbywać się dwa, a nie trzy - jak obecnie - razy w tygodniu. W okresie świąteczno-noworocznym zostanie tylko zwiększona tygodniowa liczba lotów do Oslo Sandefjord Torp - ponownie do trzech.



Goleniów-Bergen: od 30 października loty w środy i niedziele (obecnie połączenia realizowane są we wtorki i soboty)

Goleniów-Stavanger: połączenie rusza 31 października, loty w poniedziałki i piątki

Goleniów-Oslo Sandefjord-Torp: od 1 listopada loty we wtorki i soboty, a w okresie 15.12-5.01 także w czwartki (obecnie połączenia realizowane są w poniedziałki, środy i piątki).