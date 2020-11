Zarząd Dróg przypomina: obowiązują nowe zasady dla ogumienia w ciężkich pojazdach

Kierowca ciężarówki czy kampera ma zapewnić pojazdowi odpowiednią przyczepność. adobe stock/ licencja standardowa

Jako kierowca ciężarówki czy kampera ponosi się odpowiedzialność za zapewnienie pojazdowi odpowiedniej przyczepności. Szczególnie zimą na norweskich drogach należy zadbać o opony dostosowane do warunków atmosferycznych, z prawidłowym oznakowaniem i głębokością bieżnika. Oto nowe wymogi co do ogumienia, z którymi warto się zapoznać w obliczu okresu jesienno-zimowego.

Od sezonu zimowego 2020/2021 obowiązują nowe wymagania dotyczące opon zimowych do pojazdów ciężkich. Zgodnie z zaktualizowanymi w październiku informacjami Norweskiego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) samochód o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg musi mieć opony zimowe oznaczone tzw. symbolem alpejskim (trzy szczyty i śnieżynka, three-peak mountain snowflake, 3PMSF) na osiach napędowych i przednich osiach skrętnych.

Opona błotno-śniegowa jest oznaczona „M + S”, alternatywnie „MS”, „M&S” lub „MS” przez producenta lub firmę zajmującą się bieżnikowaniem, podczas gdy opona z 3 szczytami górskimi i płatkiem śniegu – symbolem alpejskim oprócz liter M + S. Opony zimowe mogą być z kolcami lub bez.



Na pozostałych osiach, a także w przyczepach o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, można zastosować także 3PMSF lub opony z kolcami (piggdekk) typu „błoto i śnieg” (mud and snow).

Istnieją wyjątki Wymóg użycia opon z symbolem alpejskim nie ma zastosowania do osi napędowych i przednich osi skrętnych w sezonie zimowym 2020/2021, jeżeli w pojeździe używane są opony z kolcami typu „błoto i śnieg” wyprodukowane w okresie od tygodnia 40/2017 do tygodnia 40/2019 włącznie (podane na boku opony).

źródło: Statens vegvesen