Zamknięte drogi i odwołane loty. Chaos pogodowy przed świętami Bożego Narodzenia

Efekty sztormu Pia widoczne są w zachodniej, południowej oraz wschodniej Norwegii. W czwartek, 21 grudnia oraz piątek kierowcy mierzyli się z opadami śniegu oraz oblodzoną nawierzchnią jezdni. Część lotnisk odwołała lub przełożyła realizację połączeń.

Jak poinformował Avinor, krajowy operator portów lotniczych, z opóźnionymi lub odwołanymi lotami muszą mierzyć się podróżujący z lotnisk w Oslo-Gardermoen, Stavanger i Bergen. W pozostałej części kraju dochodzi do pojedynczych incydentów, jednak nie są one tak uciążliwe jak we wspomnianych lokalizacjach.



W południowej, zachodniej oraz wschodniej części kraju występują także trudności w ruchu drogowym. Podróżowanie utrudniają kierowcom opady śniegu oraz deszcz i ujemne temperatury. Dwa ostatnie zjawiska doprowadziły do oblodzenia głównych tras, wykorzystywanych m.in. w trakcie jazdy do domów rodzinnych przy okazji świąt Bożego Narodzenia.