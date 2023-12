Do Norwegii nadciąga sztorm Pia. Powieje ponad 130 kilometrów na godzinę

W ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem Norwegia musi przygotować się na nadejście sztormu. Zjawisko nazwane przez meteorologów uderzy przede wszystkim w zachodnie i południowo-zachodnie wybrzeże kraju. Podmuchy wiatru mogą sięgać blisko 140 km/h.

Norweski Instytut Meteorologiczny wydał żółty alert pogodowy dla obszaru Agder, Hordaland i Rogaland. Od czwartkowego popołudnia (21 grudnia) do piątkowego poranka spodziewane są podmuchy w przedziale 118-137 km/h. – Centrum niskiego ciśnienia znajdzie się nad fiordem Oslo, ale to nie tam spodziewane jest pierwsze uderzenie wiatru – relacjonuje na łamach Dagbladet meteorolog Siri Wiberg.



Prognozy wskazują, że niebezpieczne warunki atmosferyczne mogą dotrzeć również do wschodniej części kraju, wzdłuż Oslofjord. Silny wiatr odczuwalny będzie także w głębi lądu. Na obszarach górskich mogą występować obfite opady śniegu.



Poniżej: prognoza na 21 i 22 grudnia przygotowana przez Norweski Instytut Meteorologiczny.