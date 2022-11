Wyższe mandaty za wykroczenia drogowe? Resort transportu chce zmian

Ministerstwo Transportu w uzasadnieniu zmian przepisów szacuje, że dla różnych poziomów szkód wypadki z obrażeniami ciała kosztowały społeczeństwo w 2020 ok. 13,2 mld koron. Społeczno-ekonomiczny koszt utraty życia ludzkiego to ok. 30 mln NOK na ofiarę śmiertelną, podczas gdy koszt bardzo poważnych obrażeń i ciężkich obrażeń wynosił kolejno ok. 23 i 10 mln NOK. Resort, na podstawie danych uzyskanych z Instytutu Ekonomiki Transportu (TØI), uważa, że wysoka prędkość to jedyny czynnik, który przyczynia się do większości wypadków drogowych - obniżenie dopuszczalnych prędkości na drogach w latach 2004-2019 spowodowało o 117 mniej zgonów i poważnych obrażeń wśród ofiar w 2019 roku, w porównaniu do sytuacji, gdyby poziom prędkości pozostał niezmieniony (na podstawie przepisów ruchu drogowego z 2004 roku), wyliczył TØI.