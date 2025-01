Wszystkie kursy pociągów na Nordlandsbanen odwołane. Ryzyko lawin jest za duże

Ze względu na zmianę pogody w tym tygodniu w całym kraju doszło do odwołań i opóźnień pociągów. stock.adobe.com/licencja standardowa

Osunięcia ziemi, zagrożenie lawinami i niekorzystne warunki atmosferyczne są przyczyną odwołania kursów na liniach Nordlandsbanen i Trønderbanen do piątku 17 stycznia włącznie. Wszystkie pociągi SJ na trasie Trondheim-Mosjøen-Bodø są wyłączone z ruchu, podczas gdy alternatywny transport jest praktycznie niemożliwy.

We wtorek po południu firma SJ Nord przeprosiła na swojej stronie internetowej za niedogodności spowodowane ustawieniami. Najnowsze informacje o ruchu kolejowym zostaną opublikowane w piątek o godzinie 12:00.

W związku z odwołanymi odjazdami z Nordlandsbanen zorganizowano kursowanie autobusów między Bodø i Rognan. Linia kolejowa Nordlandsbanen biegnie równolegle do drogi, ale jest ona również zamknięta między Mosjøen i Bodø ze względu na trudne warunki pogodowe.

14 stycznia Bane Nor ogłosił, że odcinek Trønderbanen między Skatval i Åsen jest zamknięty z powodu ryzyka osuwiska do 17 stycznia. Do tego czasu pociągi będą kursować na trasie Støren-Trondheim-Stjørdal, a autobusy między Stjørdal i Steinkjer.