Będą cięcia tras promowych na zachodzie Norwegii? Politycy obawiają się wyludnienia wybrzeża

W ramach planu oszczędności Komisja ds. Transportu złożyła wniosek, aby wprowadzić cięcia w siatce połączeń promowych na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Najbardziej dotknięty zmianami okazałby się okręg Møre og Romsdal.

Jak dojechać do pracy?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, prawie wszystkie połączenia promowe na zachodzie Norwegii zostaną dotknięte cięciami. Zaproponowano nowy system dochodów dla rad okręgów, w którym m.in. Møre og Romsdal okazałby się jednym z najbardziej stratnych.



Zdecydowana większość cięć zarówno w ofercie promowej, jak i dla szybkich łodzi obejmowałaby najwcześniejsze i najpóźniejsze wypłynięcia w rozkładzie jazdy. Lokalne władze obawiają się, że przez to ludzie nie będą już mogli pracować na zmiany czy też korzystać z ofert kulturalnych poza miejscem zamieszkania, ponieważ w takich przypadkach dojazd i powrót będą zbyt utrudnione. Ponadto może to wpłynąć na sektor biznesowy obsługujący przewozy na promach.



W zasadzie wszystkie trasy promowe na zachodnim wybrzeżu oprócz promu turystycznego, który kursuje w sezonie do Geiranger, zostałyby odcięte.