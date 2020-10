Właściciele pojazdów elektrycznych mogą czuć się oszukani: partia rządząca zapowiada koniec ulg podatkowych

Opłaty zaczną obowiązywać najwcześniej w 2022 roku. Fot. Sigurður Ólafsson/norden.org, CC BY 2.5 DK , via Wikimedia Commons

Partia Konserwatywna (Høyre) chce likwidacji ulg podatkowych dla osób, które dopiero zamierzają kupić lub już są właścicielami elbili. Wprowadzenie opłat negatywnie ocenia Norweskie Stowarzyszenie Użytkowników Samochodów Elektrycznych.

Jeżdżę elektrykiem, więc nie płacę podatków